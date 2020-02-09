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9 лютого • оновлено в 19:03
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"Голос країни-10": всі подробиці четвертого випуску шоу

1.7т
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У неділю, 9 лютого, на каналі "1+1" в ефір вийде четвертий випуск шоу "Голос країни-10". На етапі сліпих прослуховувань молоді артисти борються між собою за право стати частиною команди суддів: Dan Balan, Monatik, Тіна Кароль, Потап і Настя Каменських.

OBOZREVATEL простежить за ефіром і розповість всі подробиці шоу.

"Голос країни-10": всі подробиці четвертого випуску шоу
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На сцені в четвертому випуску з'явиться прибиральниця цирку, яка підкорить усіх хітом гурту Тату, юна фанатка Тіни Кароль, відомий оперний голос Казахстану і Діва Урсула.

Також у четвертому випуску пройде перший спеціальний виступ сезону. Його героєм стане відомий український актор і телеведучий Володимир Остапчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка і суддя "Голосу країни-10" Тіна Кароль висміяла на шоу учасницю з Росії Василину Старшову.

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Автор
Марія Дідик
Тема
Голос країни
Особи
Настя Каменських (NK) Олексій Потапенко (Потап) Тіна Кароль Dan Balan
Тег
Голос країни-10
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Попович Олег
Попович Олег
Кто эту чушь вообще смотрит?
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