Голий торс і стрункі ноги: папараці зняли відпочинок Макрона з дружиною

Президент Франції Еммануель Макрон з дружиною Бріжит добре відпочили на пляжі Борм-ле-Мімоза до початку саміту G7 у курортному місті Біарріц.

За даними The Daily Mail, французький лідер продемонстрував відмінне вміння кататися на швидкості на водному мотоциклі, в той час, як його дружина засмагала.

Відповідні знімки з відпочинку вже з'явилися в мережі. Зокрема, папараці сфотографували, як Макрон розсікає по хвилях і світить голим торсом. З дружиною вони продемонстрували ідеальний загар.

Еммануель Макрон не посоромився показати голий торс The Daily Mail

Еммануель і Бріжит Макрон під час човнової екскурсії The Daily Mail

Тим часом, Бріжит не ризикнула оголятися перед публікою, відпочиваючи в сорочці. Але на знімках можна розгледіти стрункі ноги першої леді Франції.

Вдень французький президент перевдягнувся у футболку та шорти, після чого вони вирушили на екскурсію з дружиною. На завершення відпочинку вони попрямували через південну Францію до Біарріц, де потрібно було дати прийом важливим гостям.

Еммануель і Бріжит Макрон на відпочинку The Daily Mail

Подружжя Макрон із супроводом The Daily Mail

Президент Франції та перша леді на човні The Daily Mail

The Daily Mail

Еммануель Макрон на відпочинку The Daily Mail

Макрон на водному мотоциклі The Daily Mail

Еммануель і Бріжит Макрон на пляжі The Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бріжит Макрон під час саміту змінила багато нарядів. Журналісти підрахували, скільки коштують твори від Louis Vuitton, в яких з'явилася перша леді Франції.

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