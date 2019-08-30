Голий торс і стрункі ноги: папараці зняли відпочинок Макрона з дружиною

Президент Франції Еммануель Макрон з дружиною Бріжит добре відпочили на пляжі Борм-ле-Мімоза до початку саміту G7 у курортному місті Біарріц.
За даними The Daily Mail, французький лідер продемонстрував відмінне вміння кататися на швидкості на водному мотоциклі, в той час, як його дружина засмагала.
Відповідні знімки з відпочинку вже з'явилися в мережі. Зокрема, папараці сфотографували, як Макрон розсікає по хвилях і світить голим торсом. З дружиною вони продемонстрували ідеальний загар.
Еммануель Макрон не посоромився показати голий торс
The Daily Mail
Еммануель і Бріжит Макрон під час човнової екскурсії
The Daily Mail
Тим часом, Бріжит не ризикнула оголятися перед публікою, відпочиваючи в сорочці. Але на знімках можна розгледіти стрункі ноги першої леді Франції.
Вдень французький президент перевдягнувся у футболку та шорти, після чого вони вирушили на екскурсію з дружиною. На завершення відпочинку вони попрямували через південну Францію до Біарріц, де потрібно було дати прийом важливим гостям.
Еммануель і Бріжит Макрон на відпочинку
The Daily Mail
Подружжя Макрон із супроводом
The Daily Mail
Президент Франції та перша леді на човні
The Daily Mail
The Daily Mail
Еммануель Макрон на відпочинку
The Daily Mail
Макрон на водному мотоциклі
The Daily Mail
Еммануель і Бріжит Макрон на пляжі
The Daily Mail
Як повідомляв OBOZREVATEL, Бріжит Макрон під час саміту змінила багато нарядів. Журналісти підрахували, скільки коштують твори від Louis Vuitton, в яких з'явилася перша леді Франції.
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