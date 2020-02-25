Гола Волочкова показала відверте фото в лазні

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала чергове відверте фото. Так, на ньому вона позувала повністю голою в лазні.

Знімок Волочкова розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Я більше люблю російську баню на дровах. Причому з обов'язковим поєднанням з крижаної купіллю. Але у нас є у будинку і хаммам. Оскільки ми його не нагріваємо, я завжди запалюю в ньому свічки, створюючи затишок, красу і романтику", - підписала знімок Волочкова.

instagram.com/volochkova_art

Зазначимо, що Волочкова часто публікує вульгарні фото на яких позує оголеною.

instagram.com/volochkova_art

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками знімком, на якому була зображена зі своїм імовірним коханцем. Вульгарне фото артистки привело в жах користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала знімок, будучи добряче п'яною.

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