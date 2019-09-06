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8 вересня • оновлено в 11:41
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Годинники, сумки і одяг за мільйони: ЗМІ розповіли, як живе донька Стаса Михайлова

27.6т Читати матеріал російською

Прийомна донька відомого російського співака Стаса Михайлова Єва Канчельскіс козиряє у соцмережах своїм розкішним життям.

Як повідомило видання Super, 20-річну Єву відправили вчитися до Лондона. Зараз дівчина здобуває освіту в Королівському коледжі, а про себе відгукується як "russian british".

Годинники, сумки і одяг за мільйони: ЗМІ розповіли, як живе донька Стаса Михайлова
Годинники, сумки і одяг за мільйони: ЗМІ розповіли, як живе донька Стаса Михайлова
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Годинники, сумки і одяг за мільйони: ЗМІ розповіли, як живе донька Стаса Михайлова
Годинники, сумки і одяг за мільйони: ЗМІ розповіли, як живе донька Стаса Михайлова

Цього літа Єва встигла відпочити в Монте-Карло, на озері Комо, в Мілані, Монако, Антібі, Греції, Сен-Тропе, Італії, Австрії, Швейцарії та на Гоа.

Годинники, сумки і одяг за мільйони: ЗМІ розповіли, як живе донька Стаса Михайлова
Годинники, сумки і одяг за мільйони: ЗМІ розповіли, як живе донька Стаса Михайлова
Годинники, сумки і одяг за мільйони: ЗМІ розповіли, як живе донька Стаса Михайлова
Годинники, сумки і одяг за мільйони: ЗМІ розповіли, як живе донька Стаса Михайлова

Нещодавно дівчина похвалилася сумкою Hermes Birkin із крокодилової шкіри. Ціна такого аксесуара — приблизно 6,2 мільйона рублів, оскільки сумку роблять із цілого крокодила і необхідно дочекатися, поки той виросте.

Годинники, сумки і одяг за мільйони: ЗМІ розповіли, як живе донька Стаса Михайлова
Годинники, сумки і одяг за мільйони: ЗМІ розповіли, як живе донька Стаса Михайлова
Годинники, сумки і одяг за мільйони: ЗМІ розповіли, як живе донька Стаса Михайлова
Годинники, сумки і одяг за мільйони: ЗМІ розповіли, як живе донька Стаса Михайлова
Годинники, сумки і одяг за мільйони: ЗМІ розповіли, як живе донька Стаса Михайлова

У Єви Канчельскіс є годинник Rolex. Дівчина вирішила зупинити свій вибір на моделі Cosmograph Daytona — дуже популярної у золотої молоді. Вартість такого годинника — 2,2 мільйона рублів.

Читайте на OBOZREVATEL матеріал про те, кому дісталися мільярдні статки співака Йосипа Кобзона і як живуть його спадкоємці.

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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Типичная руссишшвайне!
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Ну и зачем нам это? Завидуете или пиарите в Украине? И причем тут дочь к артисту. Это все ее заслуги? Фу
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Mega Death
Mega Death
Как притварилась сказка в жизнь. Точнее , в сказочную жизнь
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Mega Death, животное, ты очень тупое! Безграмотное ничтожество!
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