Макс Барських осоромився в Каннах: у мережі виникли суперечки

Відомий український поп-співак Макс Барських осоромився на вечірці в Каннах, через що нарвався на критику прихильників.

Він опублікував на своїй сторінці в Instagram відео, на якому показав, як розбив келих на танцполі і відійшов, надавши персоналу можливість прибрати за ним осколки (щоб подивитися ролик із конфузом Барських, проскрольте до кінця сторінки).

"Коли ти упустив коктейль посеред танцполу і зробив вигляд, що це не ти", – підписав артист.

Макс Барських розбив бокал на вечірці Кадр із відео

Фоловери були обурені такою поведінкою. На Макса дехто накинувся зі звинуваченнями, що він вчинив негарно, а осколки потрібно було зібрати самостійно або хоча б вибачитися перед тими, на кого потрапили бризки коктейлю.

"Ще й хизується цим, гидко стало", "А якщо серйозно, то це ганьба", "Як дівчинка відійшов. Будь мужиком, поклич персонал, попроси прибрати, дай чайових і все", "Не смішне і не веселе відео. Максе, ти вже дорослий хлопець і стояти та іржати над тим, що за тобою прибирає розбиту склянку і розлиту випивку інша людина", – розсердилися користувачі.

Макс Барських прикинувся, що не він впустив келих скріншот

Реакція користувачів на відео Барських

Користувачі присоромили Барських

У мережі розлютилися через конфузу Барських

Реакція на відео Макса Барських

Незважаючи на шквал критики, багато шанувальників заступилися за артиста, адже подібна ситуація могла трапитися з кожним. У коментарях відповіли, що прибирання – одна з обов'язків персоналу закладу.

"Люди, ставтеся до всього простіше. Це просто келих, і він просто впав, не на когось, не комусь у сумку", "Ну люди. Ви чого? Реально хтось із вас візьме в руки швабру і митиме підлогу? Для цього, в таких закладах є спеціальний персонал. Такі тут всі святенники, куди подітися", – заступилися шанувальники.

Шанувальники заступилися за Макса Барських

Шанувальники Барських закликали користувачів бути простішими

Макс Барських у Каннах

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні Макс Барських потрапив у серйозну ДТП у Лос-Анджелесі. Його госпіталізували з підозрою на черепно-мозкову травму.

Нагадаємо, що Каннський кінофестиваль проходив з 14 по 25 травня. Повний список номінантів був опублікований на офіційному сайті фестивалю. На червоній доріжці вже були помічені: Хав'єр Бардем і Шарлотта Генсбур, Селена Гомес, Білл Мюрей, Алессандра Амбросіо, Тільда Суїнтон і інші мегазірки.

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