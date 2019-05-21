ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/люди

Макс Барських осоромився в Каннах: у мережі виникли суперечки

3.7тЧитати матеріал російською

Відомий український поп-співак Макс Барських осоромився на вечірці в Каннах, через що нарвався на критику прихильників.

Він опублікував на своїй сторінці в Instagram відео, на якому показав, як розбив келих на танцполі і відійшов, надавши персоналу можливість прибрати за ним осколки (щоб подивитися ролик із конфузом Барських, проскрольте до кінця сторінки).

"Коли ти упустив коктейль посеред танцполу і зробив вигляд, що це не ти", – підписав артист.

Макс Барських розбив бокал на вечірці

Макс Барських розбив бокал на вечірці

Кадр із відео

Фоловери були обурені такою поведінкою. На Макса дехто накинувся зі звинуваченнями, що він вчинив негарно, а осколки потрібно було зібрати самостійно або хоча б вибачитися перед тими, на кого потрапили бризки коктейлю.

"Ще й хизується цим, гидко стало", "А якщо серйозно, то це ганьба", "Як дівчинка відійшов. Будь мужиком, поклич персонал, попроси прибрати, дай чайових і все", "Не смішне і не веселе відео. Максе, ти вже дорослий хлопець і стояти та іржати над тим, що за тобою прибирає розбиту склянку і розлиту випивку інша людина", – розсердилися користувачі.

Макс Барських прикинувся, що не він впустив келих

Макс Барських прикинувся, що не він впустив келих

скріншот

Реакція користувачів на відео Барських

Реакція користувачів на відео Барських

Користувачі присоромили Барських

Користувачі присоромили Барських

У мережі розлютилися через конфузу Барських

У мережі розлютилися через конфузу Барських

Реакція на відео Макса Барських

Реакція на відео Макса Барських

Макс Барських осоромився в Каннах: у мережі виникли суперечки

Незважаючи на шквал критики, багато шанувальників заступилися за артиста, адже подібна ситуація могла трапитися з кожним. У коментарях відповіли, що прибирання – одна з обов'язків персоналу закладу.

"Люди, ставтеся до всього простіше. Це просто келих, і він просто впав, не на когось, не комусь у сумку", "Ну люди. Ви чого? Реально хтось із вас візьме в руки швабру і митиме підлогу? Для цього, в таких закладах є спеціальний персонал. Такі тут всі святенники, куди подітися", – заступилися шанувальники.

Шанувальники заступилися за Макса Барських

Шанувальники заступилися за Макса Барських

Шанувальники Барських закликали користувачів бути простішими

Шанувальники Барських закликали користувачів бути простішими

Макс Барських у Каннах

Макс Барських у Каннах

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні Макс Барських потрапив у серйозну ДТП у Лос-Анджелесі. Його госпіталізували з підозрою на черепно-мозкову травму.

Нагадаємо, що Каннський кінофестиваль проходив з 14 по 25 травня. Повний список номінантів був опублікований на офіційному сайті фестивалю. На червоній доріжці вже були помічені: Хав'єр Бардем і Шарлотта Генсбур, Селена Гомес, Білл Мюрей, Алессандра Амбросіо, Тільда Суїнтон і інші мегазірки.

Хто переможе в "Голосі країни" - читай в нашому Instagram.

Читайте всі новини по темі "Каннський кінофестиваль" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Каннський кінофестиваль
Особа
Макс Барських
Місце
Франція
Теги
шоу-бизнесвидео
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки