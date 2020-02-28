Головна Новини
28 лютого • оновлено в 05:26
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Гарік Харламов відзначає 39-річчя: як змінився зірка Comedy з часів КВН. Відео

511
Читати матеріал російською

Зірка Comedy Club Гарік Харламов 28 лютого відзначає свій день народження.

Йому виповнюється 39 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив згадати, як шоумен виглядав в юності та як він змінився з часів участі в КВН (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Гарік Харламов в 2006 році

Гарік Харламов в 2006 році

фото: Comedy Club Production

Гарік Харламов (справжнє ім'я – Ігор Харламов) народився 28 лютого 1981 року в Москві.

Харламов – колишній учасник КВН, він був фронтменом команд "Збірна Москви" і "Незолота молодь", які виступали у Вищій лізі КВН.

Новини
Лаявся з Галкіним і Харламовим, погрожував Зеленському: з ким із зірок сварився Олександр Масляков

У другій половині 2000-х під псевдонімом Гарік Бульдог Харламов артист прославився як резидент шоу Comedy Club на каналі ТНТ, де виступав у парі з Тимуром Каштаном Батрутдіновим.

Крім того, Харламов знявся в комедійних фільмах "Найкращий фільм" (три частини), "Zомбоящик", "30 побачень" і багатьох інших, він озвучує мультфільми і бере участь у багатьох проектах на телебаченні Росії.

Відзначимо, з часів КВН Гарік Харламов помітно набрав у вазі.

Сам він так говорить про це: "Я, мабуть, єдиний резидент шоу, який за цей час так сильно змінився. Довгий час мій зовнішній вигляд грав на руку програмі, мене постійно підколювали щодо зайвої ваги. Але я ніколи не ображаюся на жарти друзів, ми всі люди цинічні, любимо посміятися один над одним і над собою".

Пропонуємо поглянути, як виглядає Гарік Харламов зараз і як він виглядав у молодості:

Гарік Харламов

Гарік Харламов

instagram.com/asmuskristina

Гарік Харламов і його дружина Христина Асмус

Гарік Харламов і його дружина Христина Асмус

instagram.com/asmuskristina

Гарік Харламов з донькою

Гарік Харламов з донькою

instagram.com/asmuskristina

Гарік Харламов і його дружина Христина Асмус

Гарік Харламов і його дружина Христина Асмус

instagram.com/asmuskristina

Гарік Харламов

Гарік Харламов

кадр ТНТ

Гарік Харламов

Гарік Харламов

кадр ТНТ

Гарік Харламов у молодості

Гарік Харламов у молодості

Pinterest

Гарік Харламов у молодості

Гарік Харламов у молодості

Pinterest

Гарік Харламов у молодості

Гарік Харламов у молодості

Pinterest

Гарік Харламов у молодості

Гарік Харламов у молодості

Pinterest

Раніше OBOZREVATEL розповідав, куди зникли зірки першого Comedy Club: Незлобін, "Сестри Зайцеви", Гавр та інші.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Автор
Аліна Мельник
Особи
Ігор Харламов Гарік Харламов
Місце
Росія
Теги
день народження люди зірки шоу-бизнес Comedy Club шоу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги