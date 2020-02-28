Зірка Comedy Club Гарік Харламов 28 лютого відзначає свій день народження.

Йому виповнюється 39 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив згадати, як шоумен виглядав в юності та як він змінився з часів участі в КВН (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Гарік Харламов в 2006 році фото: Comedy Club Production

Гарік Харламов (справжнє ім'я – Ігор Харламов) народився 28 лютого 1981 року в Москві.

Харламов – колишній учасник КВН, він був фронтменом команд "Збірна Москви" і "Незолота молодь", які виступали у Вищій лізі КВН.

У другій половині 2000-х під псевдонімом Гарік Бульдог Харламов артист прославився як резидент шоу Comedy Club на каналі ТНТ, де виступав у парі з Тимуром Каштаном Батрутдіновим.

Крім того, Харламов знявся в комедійних фільмах "Найкращий фільм" (три частини), "Zомбоящик", "30 побачень" і багатьох інших, він озвучує мультфільми і бере участь у багатьох проектах на телебаченні Росії.

Відзначимо, з часів КВН Гарік Харламов помітно набрав у вазі.

Сам він так говорить про це: "Я, мабуть, єдиний резидент шоу, який за цей час так сильно змінився. Довгий час мій зовнішній вигляд грав на руку програмі, мене постійно підколювали щодо зайвої ваги. Але я ніколи не ображаюся на жарти друзів, ми всі люди цинічні, любимо посміятися один над одним і над собою".

Пропонуємо поглянути, як виглядає Гарік Харламов зараз і як він виглядав у молодості:

Гарік Харламов instagram.com/asmuskristina

Гарік Харламов і його дружина Христина Асмус instagram.com/asmuskristina

Гарік Харламов з донькою instagram.com/asmuskristina

Гарік Харламов і його дружина Христина Асмус instagram.com/asmuskristina

Гарік Харламов кадр ТНТ

Гарік Харламов кадр ТНТ

Гарік Харламов у молодості Pinterest

Гарік Харламов у молодості Pinterest

Гарік Харламов у молодості Pinterest

Гарік Харламов у молодості Pinterest

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