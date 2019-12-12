"Ганьба, непристойна поведінка": Петросян вперше висловився про весілля з молодою коханкою

Російський комік Євген Петросян вперше прокоментував новину про своє весілля з 30-річною помічницею Тетяною Брухуновою.

Так, у своєму Instagram Петросян опублікував пост, в якому несподівано відреагував на повідомлення в ЗМІ про його особисте життя.

Євген Петросян Інстаграм

Примітно, що комік не став ні спростовувати повідомлення про весілля з Брухуновою, ні підтверджувати.

"В той час, як ЗМІ знущаються і розбирають по кісточках моє особисте життя, усвідомлюючи свою безкарність, причому розбираються в тому, чого вони абсолютно не знають, що є, з моєї точки зору, ганьбою, непристойною поведінкою, образами і наклепом. У цей ганебний для російських ЗМІ час я побував на справжньому театральному святі", – пише Петросян під фото, зробленим у театрі.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова PopCornNews

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олена Степаненко прокоментувала новину про весілля колишнього чоловіка Євгена Петросяна з молодою коханкою Тетяною Брухуновою.

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