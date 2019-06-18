Галкіну — 43: як змінилося життя коміка після одруження з Пугачовою

У вівторок, 18 червня свій день народження святкує відомий російський комік Максим Галкін, який також відомий як наймолодший чоловік примадонни Алли Пугачової. Йому виповнилося 43 роки.

Так, Галкін є п'ятим і наймолодшим чоловіком 70-річної Пугачової. Різниця у віці зоряної пари становить 27 років. Цікаво, що Максим також на 5 років молодший за дочку Пугачової Крістіну Орбакайте, яка, по суті, є його "падчеркою". OBOZREVATEL пропонує коротку історію про те, як змінилося життя Галкіна після одруження з найвідомішою російською і радянською співачкою.

Що відомо про їхній шлюб

Шлюб Галкіна і Пугачової став одним із найрезонансніших у російському шоу-бізнесі. На момент весілля — Алла і Максим одружилися 23 грудня 2011 року — йому було 35 років, примадонні — 62. Цікаво, що пара з 2005 року жила разом, а зустрічатися зірки почали ще у 2001, за десять років про того, як розписалися. На час початку їхніх стосунків Галкіну було 25, Пугачовій — 52.

Максим Галкін і Алла Пугачова (2001 рік) Комсомольская правда

Варто зазначити, що до шлюбу з Галкіним примадонна була одружена з королем російської поп-сцени Філіпом Кіркоровим. З ним вона розлучилася лише у 2005 році. Отже, чотири роки Пугачова "крутила" роман із молодим гумористом за спиною законного чоловіка.

Кіркоров, Пугачова, Галкін Старх

Сам Кіркоров якось зізнавався, що тільки з 2002 року він почав підозрювати про те, що між Галкіним і Пугачовою існують романтичні стосунки, більше року він навіть не здогадувався про прийдешній крах їхньої з Пугачовою сім'ї.

Як починався гучний роман

До одруження Максим Галкін вже почав робити перші кроки на шляху до кар'єри в шоу-бізнесі. Молодого коміка і пародиста, що з'явився на великих концертах і майданчиках Москви майже відразу ж полюбив глядач.

Максим Галкін і Алла Пугачова (2001 рік) Комсомольская правда

Багатьох цікавило, як раніше нікому не відомий гуморист зумів настільки швидко злетіти у кар'єрі? Подейкували, що саме з легкої руки Пугачової про Максима дізналися мільйони, пізніше сама вона підтвердила ці чутки.

Максим і Алла познайомилися у 2001 році на фестивалі "Слов'янський базар". Цікавим є той факт, що представив Галкіна і Пугачову одне одному сам Філіп Кіркоров. Спочатку нічого не віщувало такого серйозного розвитку подій, але примадонна зацікавилася молодим гумористом і оцінила його талант телеведучого, коли вперше побачила програму "Хто хоче стати мільйонером" із Максимом.

Галкін і Пугачова МК

Знайомство переросло у дружбу, Алла Борисівна записала із Галкіним дует "Будь или не будь". Після цього прихильники відразу почали шепотіти про таємний роман російської поп-королеви і її молодого протеже.

Тривалий час вони приховували стосунки, та й самі не сприймали роман серйозно. Остаточно зблизитися їм допомогла сімейна трагедія Галкіна — у 2002 році у нього помер батько, потім різко погіршилося здоров'я матері, вона пішла з життя у 2004 році. Цей важкий період у житті Максиму допомагала пережити Алла.

Алла і Максим Комсомольская правда

Як він вплинув на майбутнє Галкіна

Через велику різницю у віці і високе становище, яке займає примадонна у богемному середовищі, багато хто вважав, що пара може бути разом лише з розрахунку, що міцним цей шлюб стати не зможе. Однак знаменитості зуміли довести зворотнє.

На момент одруження з Пугачовою Галкін уже був популярним артистом гумористичного жанру. Зв'язок із нею допоміг йому реалізувати творчі амбіції: Нерідко Алла виводила його із собою на сцену, відвідувала його сольні концерти, через що вони викликали непідробний інтерес у глядача.

Весілля Галкіна і Пугачової Комсомольская правда

Після скромного весілля Пугачова і Галкін стали набагато менше з'являтися на публіці, кількість їхніх концертів скоротилася. Однак Галкін, що вже завоював статус одного з найбільш високооплачуваних коміків у РФ, продовжує періодично гастролювати і містами Росії, і за кордоном (зокрема у Європі, США і Канаді).

Новини Галкін розбурхав мережу відео з Пугачовою

Неодноразово в інтерв'ю він розповідав, що після весілля став сімейною людиною і практично не відвідує світські вечірки, як раніше. Зараз Галкін, разом із примадонною, живе у справжньому замку в селі Грязь (елітне Підмосков'я), де і проводить більшість вільного часу. Пара виховує двох дітей: двійнят Лізу і Гаррі, які народилися у 2013 році.

Галкін і Пугачова з дітьми Instagram

Також багато часу Максим приділяє і вихованню дітей, про що регулярно розповідає у соціальних мережах.

Нещодавно пара придбала також елітне житло за кордоном, що дало привід для розмов про їхній виїзд із Росії. Другий "замок" Пугачової і Галкіна розташований на Кіпрі, його вартість становить близько 2,3 мільйонів доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі неодноразово повідомляли про те, що знаменитий шлюб Пугачової і Галкіна перебуває під загрозою. Нібито пара планувала розлучитися через зраду Максима, проте самі артисти намагалися або не коментувати цю інформацію, або називали її повною маячнею.

Однією з героїнь скандалу із розлученням Пугачової і Галкіна стала телеведуча і екс-дружина футболіста Андрія Аршавіна Юлія Барановська. Вона нібито мала стосунки з Максимом із 2017 року. Що про неї невідомо — читайте за цим посиланням.

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