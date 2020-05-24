Галкін викликав ажіотаж у мережі відео із сімейного архіву

Російський телеведучий Максим Галкін зворушив мережу архівним відео з сином Гаррі.

Ролик шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Алла Пугачова й Максим Галкін Instagram @maxgalkinru

Так, відео було знято п'ять років тому. У кадрі з'явилися Галкін і ще зовсім маленький Гаррі. Хлопчик весь час заразливо сміється, допомагаючи батькові доспівати рядок з пісні "Блакитний вагон".

"З добрим ранком, країна! Світлих вам пригод! А це ми з Гаріком у липні 2015!", – підписав публікацію телеведучий.

Шанувальники не змогли приховати своїх емоцій, побачивши новий ролик Галкіна. Користувачі засипали батька з сином захопленими коментарями.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін порадував шанувальників раніше неопублікованими фотографіями своїх дітей – 6-річних Лізи й Гаррі.

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