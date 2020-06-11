Галкін розповів про "бідність Пугачової": комік захистив дружину від хейтерів

Російський телеведучий і шоумен Максим Галкін розповів, що інформація про бідність його дружини Алли Пугачової, яку раніше поширили росЗМІ, є фейком.

Комік захистив свою дружину від хейтерів, які почали дорікати примадонні за те, що вона нібито звернулася до держави за допомогою. Відповідне відео артист опублікував на особистій сторінці в Instagram (ролик дивіться в кінці новини).

"Слухайте, ну що ви використовуєте ім'я Пугачової при кожному зручному випадку? Алла не подавала жодної заяви на отримання матеріальної допомоги від держави у зв'язку з пандемією! У неї немає ніякої турфірми, яка нібито просила грошей. Як ви здогадалися, ми трохи накопичили і можемо посидіти під час пандемії без роботи", – висловився Галкін.

Максим Галкін і Алла Пугачова ТВ Центр

Також він підкреслив, що їхня з Пугачовою сім'я абсолютно не потребує ніякої допомоги. Більш того, вони самі намагаються допомагати тим, у кого виникли труднощі в період пандемії коронавірусу і жорсткого карантину.

"Не потребуємо, не подавали на допомогу і не збираємося! Є, слава Богу, можливість і платити співробітникам, і допомагати іншим. Не плодіть фейки!" – додав чоловік Пугачової.

Нагадаємо, раніше деякі представники російського шоу-бізнесу, які залишилися без роботи на карантині, попросили допомоги у влади РФ. У ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що серед них була і примадонна. Багатьох користувачів мережі вкрай здивував цей факт, так як сім'я Галкіна і Пугачової вважається однією з найбагатших сімей в шоубізі РФ.

Про те, що держава повинна допомогти артистам, також висловлювався і продюсер Йосип Пригожин. Його заява викликала шквал критики серед колег.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Максим Галкін відверто розповів про почуття до Алли Пугачової. Таке зізнання шоумен зробив під час прямого ефіру в Instagram зі співаком Юсифом Ейвазовим.

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