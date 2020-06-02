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2 червня • оновлено в 12:38
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Галкін показав Пугачову в зухвалому шкіряному вбранні: мережа в захваті

1.9т
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Російський комік Максим Галкін показав кумедне відео зі своєю знаменитою дружиною, примадонною Аллою Пугачовою.

У ролику також знялися діти знаменитої пари – Гаррі та Ліза Галкін. 71-річна артистка позувала в екстравагантному шкіряному вбранні. Відео опубліковано на сторінці Галкіна в Instagram (щоб подивитися, доскролльте до кінця новини).

Пугачова і Галкін

Пугачова і Галкін

Instagram @maxgalkinru

Гаклін і Пугачова показали, як спілкуються зі своїми дітьми. Зіркові батьки запитали, від кого потрібно захищати дітей, а Гаррі і Ліза відповіли "дорослі нас будуть захищати від дорослих".

"Батьки, полиште нас. Хороший план, татку", – додали діти.

Галкін показав Пугачову в зухвалому шкіряному вбранні: мережа в захваті

Instagram @maxgalkinru

Галкін показав Пугачову в зухвалому шкіряному вбранні: мережа в захваті

Instagram @maxgalkinru

Кумедний ролик розсмішив користувачів мережі, багато з них також прокоментували образ примадонни.

"Крута сім'я, а найкрутіша – Алла Борисівна!" – захопилися фоловери.

Галкін показав Пугачову в зухвалому шкіряному вбранні: мережа в захваті

Галкін показав Пугачову в зухвалому шкіряному вбранні: мережа в захваті

Галкін показав Пугачову в зухвалому шкіряному вбранні: мережа в захваті

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін відверто розповів про почуття до Алли Пугачової.

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Автор
Єва Романова
Особи
Алла Пугачова Максим Галкін
Місце
Росія
Теги
шоу шоу-бизнес
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