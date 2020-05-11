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11 травня • оновлено в 10:40
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Галкін показав Пугачову в несподіваному молодіжному образі: домашнє відео викликало ажіотаж

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Російський комік Максим Галкін показав на відео свою імениту 71-річну дружину, легендарну співачку Аллу Пугачову в молодіжному образі.

Так, на особистій сторінці в Instagram Галкін опублікував відео, де Алла в легкому платті в квіточку і кросівках, разом з дітьми Лізою і Гаррі веселиться з нагоди свята (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Гаклін і Пугачова

Гаклін і Пугачова

СтарХит

Так, 6-річні діти Пугачової і Галкіна прочитали на камеру вірш з нагоди 9 травня. В кінці ролика Ліза і Гаррі почали марширувати і в кадрі з'явилася примадонна.

Разом з дітьми вона вирушила на кухню "святкувати". На ній було романтичне плаття з пишною спідницею і "ляльковим" силуетом.

Пугачова з дітьми

Пугачова з дітьми

Instagram @maxgalkinru

Пугачова з дітьми

Пугачова з дітьми

Instagram @maxgalkinru

Ніжний образ Алла доповнила білими кросівками і традиційними кучерями.

Шанувальники Пугачової і Галкіна прийшли в захват від відео. Ролик подивилися понад 2 млн користувачів, а багато хто з них залишили щедрі компліменти на адресу Алли в коментарях.

Галкін показав Пугачову в несподіваному молодіжному образі: в мережі ажіотаж

Галкін показав Пугачову в несподіваному молодіжному образі: в мережі ажіотаж

Галкін показав Пугачову в несподіваному молодіжному образі: в мережі ажіотаж

Галкін показав Пугачову в несподіваному молодіжному образі: в мережі ажіотаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки грошей витрачає Пугачова на одяг і взуття. З'ясувалося, що деякі предмети гардероба вартують, як невелика квартира в Москві.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Єва Романова
Тема
День Перемоги
Особи
Максим Галкін Ліза Галкіна Гаррі Галкин Алла Пугачова
Місце
Росія
Теги
шоу шоу-бизнес Новини Росії
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