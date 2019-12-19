Галкін козирнув розкішшю свого замку з Пугачовою

Російський комік Максим Галкін показав розкішний замок, в якому він живе разом зі своєю дружиною співачкою Аллою Пугачовою. Так, артист продемонстрував шанувальникам вхідні двері в своє житло.

Двері в будинок Галкіна є зменшеною копією брами флорентійського баптистерія роботи Лоренцо Гіберті. На рельєфах зображені сцени зі Старого Завіту.

"Чарівні двері. Все художньо задумував і виконував я разом з моїм другом художником Артемом Степаняном", – підписав відео Галкін.

Артист власноруч прикрасив двері з внутрішньої сторони емалями 17 століття, які він купив на французькому блошиному ринку.

Скріншот з відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, Максим Галкін в своєму новому шоу Музикаліті кілька разів вилаявся матом, а також видав новину про Пугачову – вона скоро стане прабабусею.

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