Лідер гурту O.Torvald Женя Галич жорстко відповів на нападки хейтерів, які досі згадують про те, що колектив посів 24 місце на "Євробаченні" у 2017 році.

Емоційне відео з відповіддю музикант опублікував на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Не хотів піднімати цю тему, але, якщо чесно, просто накипіло. Минуло три роки, три, б***ь роки, 36 місяців! Що це за коментарі? Що це за постійні порівняння з 24 місцем? Хейтери, йдіть на х**! Ви за**али вже!" – сказав Галич, коментуючи постійне згадування його гурту під час національного відбору на "Євробачення 2020".

Женя Галич Скріншот відео

Він також поділився творчими успіхами O.Torvald, розповівши, що у колективу з'явилася нова барабанниця, вийшов подвійний альбом із 16 треків. Крім того, артисти готуються до туру 20 українськими містами.

"Потім фестивалі та купа роботи. Не вірите – прийдіть і переконайтеся в цьому самі. Ну що це за постійні якісь відсилання: "24 будете, як О.Torvald"?! Ідіть на х**! Годі! Із 24 місцем можна жити", – сказав Галич і показав кумедну замальовку про те, як його по життю нібито переслідує число 24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу підірвало відео з новою барабанницею O.Torvald – Hebi. На ньому дівчина грає на барабанах, сидячи зверху на машині. У мережі ролик став вірусним.

Нагадаємо, у квітні 2019 року, після року мовчання український рок-гурт O.Torvald випустив два відеокліпи в один день – "Два Нуль Один Вісім" і "Назовні". Вони пов'язані однією сюжетною лінією і присвячені дуже важкому періоду в житті гурту та її соліста Жені Галича.

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