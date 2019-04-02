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"Фу, навіщо це?" Глюкоза розлютила мережу поцілунком із жінкою

1.4тЧитати матеріал російською

Співачка Наталя Іонова (Глюкоза) продемонструвала ніжний поцілунок із колегою по сцені Любов'ю Успенською.

Відповідний момент був відображений на камеру, а сама артистка поділилася знімком на своїй сторінці в Instagram.

"Любонька, і знову цілую тебе в губоньки. Дякую за прекрасний концерт, який ти нам подарувала, за твої пісні й експерименти, які тебе не лякають", – підписала Іонова під фотографією.

Однак думки шанувальників розділилися. Деякі не схвалили подібну поведінку, а деякі приготувалися брати попкорн і навіть розсердилися від такої поведінки.

"Ой, фу", "Навіщо вам це? Ви обидві мега популярні", "Наташо, навіщо це потрібно", – написали незадоволені фанати.

"Фу, навіщо це?" Глюкоза розлютила мережу поцілунком із жінкою
"Фу, навіщо це?" Глюкоза розлютила мережу поцілунком із жінкою
"Фу, навіщо це?" Глюкоза розлютила мережу поцілунком із жінкою
"Фу, навіщо це?" Глюкоза розлютила мережу поцілунком із жінкою

Наталія Іонова

Наталія Іонова

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Глюкоза періодично підігріває інтерес публіки пікантними знімками. Це викликає осуд у деяких шанувальників, які нагадують, що вона мати.

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Особи
Наташа Іонова (Глюк'оZа)глюкозаЛюбов Успенська
Тег
шоу-бизнес
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