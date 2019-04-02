"Фу, навіщо це?" Глюкоза розлютила мережу поцілунком із жінкою

Співачка Наталя Іонова (Глюкоза) продемонструвала ніжний поцілунок із колегою по сцені Любов'ю Успенською.

Відповідний момент був відображений на камеру, а сама артистка поділилася знімком на своїй сторінці в Instagram.

"Любонька, і знову цілую тебе в губоньки. Дякую за прекрасний концерт, який ти нам подарувала, за твої пісні й експерименти, які тебе не лякають", – підписала Іонова під фотографією.

Однак думки шанувальників розділилися. Деякі не схвалили подібну поведінку, а деякі приготувалися брати попкорн і навіть розсердилися від такої поведінки.

"Ой, фу", "Навіщо вам це? Ви обидві мега популярні", "Наташо, навіщо це потрібно", – написали незадоволені фанати.

Наталія Іонова Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Глюкоза періодично підігріває інтерес публіки пікантними знімками. Це викликає осуд у деяких шанувальників, які нагадують, що вона мати.

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