Фреймут показала свою розкішну квартиру в центрі Києва. Фото і відео

Українська телезірка Ольга Фреймут показала свої розкішні апартаменти в історичному центрі Києва – Подільському районі.

У квартирі ведуча проживає разом зі своїм чоловіком, генеральним директором "Нового каналу" і продюсером Володимиром Локотком, а також трьома дітьми: дочками Златою і Євдокією та сином Валерієм. Знімками Фреймут поділилася на особистій сторінці в Instagram. Також на YouTube оприлюднено відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Артистка зазначила, що вибрала нерухомість на Подолі, бо цей район нагадує їй Львів.

Інтер'єр у її квартирі виконаний у світлих тонах, із використанням натуральних матеріалів – каменю й дерева.

"Для мене інтер'єр оселі – це паспорт людини. Дуже ретельно займалася дизайном квартири на Подолі: щоб він був "ever green" і схожим на мене, щоб роки йшли йому на користь і не треба було міняти меблі. Хіба реставрувати. Я люблю, коли стиль у будинку живе з господарем, дорослішає, старіє..." – розповіла Ольга.

Нещодавно ведуча поділилася, що вдосконалила інтер'єр своєї вітальні – повісила на стіну велике дерев'яне панно у вигляді карти світу.

"Уперше за вісім років я дозволила собі змінити інтер'єр вітальні. Дерев'яна мапа з екологічних матеріалів перемогла консервативність смаку", – додала вона.

Крім величезного панно, інтер'єр квартири Фреймут також доповнений елегантними аксесуарами і витворами мистецтва. Навіть у кімнаті її старшої дочки – 14-річної Злати – розташовано багато картин.

Зазначимо, періодично Ольга Фреймут із усією родиною проживають у заміському маєтку, який вони орендують. Поки, за інформацією ЗМІ, сім'я телеведучої не придбала власну нерухомість за містом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як виглядає елітна трирівнева квартира українського артиста Андрія Данилка, відомого також як Вєрка Сердючка. Дорогу нерухомість він нібито придбав більш ніж 10 років тому. Тоді вартість апартаментів у самому центрі Києва коштувала 1,2 млн доларів. Пізніше з'ясувалося, що показана квартира не належить Данилку й перебуває під арештом.