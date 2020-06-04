Французька принцеса потрапила в жахливу ДТП: зірка лежить в комі

54-річна принцеса Ермін де Клермон-Тоннер, дочка французького герцога Шарля-Анрі Клермон-Тоннер, потрапила в серйозну ДТП.

Як пише видання Femme Actuelle, 54-річна принцеса розбилася в аварії за участю мотоцикла.

Подробиці інциденту поки не повідомляються. Жінку ввели в штучну кому. Стан її вкрай важкий.

Ермін, сім'я якої володіє трьома замками, була одружена з бізнесменом Аластером Кадеффордом, з яким розлучилася в 2009 році після десяти років шлюбу. У неї є 17-річна дочка Аллегра і 14-річний син Калікст.

Де Клермон-Тоннер була не тільки світською левицею. У віці 22 років вона працювала стилістом французького будинку Dior. Пізніше заснувала власне івент-агентство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше померла голлівудська актриса, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Ширлі Найт. Їй було 83 роки.

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