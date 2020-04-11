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11 квітня • оновлено в 17:56
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Фото Брежнєвої з шістьма пальцями на нозі висміяли в мережі

13.9т
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Українська співачка Віра Брежнєва, яка живе й працює в Росії, опинилася в центрі уваги через нове фото, на якому у неї шість пальців на нозі.

Фотографію знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

Instagram @ververa

Зокрема, в соцмережі Брежнєва поділилася кількома знімками з фотосесії для популярного глянцевого журналу. На одному з фото Віра позує в білому стильному костюмі, сидячи на стільці.

Однак шанувальники звернули увагу на дивну деталь – на правій нозі у артистки шість пальців.

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

Instagram @ververa

"Що з пальцями?", "Знову фотошоп?", "Знову вони нещадно фотошопили пальці на ногах", "У вас шість пальців на ногах?", "Фотограф щось з пальцями навернув", "Мабуть, шість пальців на нозі – це тренд ", – писали користувачі в коментарях.

Фото Брежнєвої з шістьма пальцями на нозі висміяли в мережі
Фото Брежнєвої з шістьма пальцями на нозі висміяли в мережі
Фото Брежнєвої з шістьма пальцями на нозі висміяли в мережі
Фото Брежнєвої з шістьма пальцями на нозі висміяли в мережі
Фото Брежнєвої з шістьма пальцями на нозі висміяли в мережі
Фото Брежнєвої з шістьма пальцями на нозі висміяли в мережі
Фото Брежнєвої з шістьма пальцями на нозі висміяли в мережі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ані Лорак збентежила мережу дивним фото. Шанувальники артистки звернули увагу на те, що у артистки бракує пальця на руці.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Віра Брежнєва
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Cachko Elena
Cachko Elena
обвисшая грудь, вся в фотошопе ...
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