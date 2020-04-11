Фото Брежнєвої з шістьма пальцями на нозі висміяли в мережі

Українська співачка Віра Брежнєва, яка живе й працює в Росії, опинилася в центрі уваги через нове фото, на якому у неї шість пальців на нозі.
Фотографію знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Віра Брежнєва
Instagram @ververa
Зокрема, в соцмережі Брежнєва поділилася кількома знімками з фотосесії для популярного глянцевого журналу. На одному з фото Віра позує в білому стильному костюмі, сидячи на стільці.
Однак шанувальники звернули увагу на дивну деталь – на правій нозі у артистки шість пальців.
Віра Брежнєва
Instagram @ververa
"Що з пальцями?", "Знову фотошоп?", "Знову вони нещадно фотошопили пальці на ногах", "У вас шість пальців на ногах?", "Фотограф щось з пальцями навернув", "Мабуть, шість пальців на нозі – це тренд ", – писали користувачі в коментарях.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ані Лорак збентежила мережу дивним фото. Шанувальники артистки звернули увагу на те, що у артистки бракує пальця на руці.
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