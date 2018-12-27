Forbes опублікував список переоцінених акторів: хто нагорі

Журнал Forbes оприлюднив список найбільш переоцінених акторів, участь яких приносить найменшу користь голлівудським фільмам.

Цього разу перше місце дісталося Меттью Макконахі: на кожен долар його гонорару доводиться 1,1 долара касових зборів фільму, в якому він знявся.

Меттью Макконахі chistovik.info

Друге місце зайняв Крістіан Бейл.

Крістіан Бейл 24СМІ

Метт Деймон опинився на третьому місці.

Метт Деймон Уніан

Також у десятку найбільш неефективних акторів увійшли Мелісса Маккарті ($4,9), Різ Уізерспун ($5,2), Дженніфер Лоуренс ($6), Шарліз Терон ($7,9), Том Круз ($10,4), Том Хенкс ($12,1) і Бен Аффлек ($12,2).

Мелісса Маккарті Uznayvse.ru

Різ Уізерспун Grazia

Дженніфер Лоуренс vokrug.tv

Шарліз Терон fakty.com.ua

Том Круз LIGA.net

Том Хенкс Afisha.ru

Бен Аффлек politeka.net

Як раніше писав OBOZREVATEL, експерти журналу Forbes назвали найбільш високооплачуваних знаменитостей у 2018 році, яким ще не виповнилося 30 років. Так, лідером у списку стала молодша сестра Кім Кардашьян - 21-річна Кайлі Дженнер. Її річний заробіток оцінили в $166,5 млн.