Forbes назвав найдорожчих акторок світу

48-річна зірка ситкому "Американська сімейка" Софія Вергара стала найбільш високооплачуваною акторкою у світі. За рік вона заробила 43 млн доларів.

Відповідний рейтинг склав журнал Forbes, порахувавши доходи зірок за період із 1 липня 2019 року до 1 червня 2020 року.

Друге місце посіла Анджеліна Джолі, яка за минулий рік заробила 35,5 млн доларів. Більшу частину її доходу становлять роботи в кіно, а не на телеекрані. Найбільший гонорар вона отримала за головну роль у фільмі від Marvel "Вічні", прем'єра якого відбудеться в лютому 2021 року.

У трійку лідерів також увійшла ізраїльська акторка Ґал Ґадот, яка заробила 31,5 млн доларів. Найбільше їй заплатили за знімання в стрічках "Диво-жінка 1984" та "Червоне сповіщення".

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з десяткою найбільш високооплачуваних акторок світу:

Софія Вергара ($43 млн);

Анджеліна Джолі ($35,5 млн);

Ґал Ґадот ($31,5 млн);

Мелісса Маккарті ($25 млн);

Меріл Стріп ($24 млн);

Емілі Блант ($22,5 млн);

Ніколь Кідман ($22 млн);

Еллен Помпео ($19 млн);

Елізабет Мосс ($16 млн);

Віола Дейвіс ($15,5 млн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Forbes назвав найдорожчих акторів світу. Зокрема, 48-річна зірка "Форсажу" Двейн Джонсон став найбільш високооплачуваним актором у світі. За 12 місяців знаменитість заробив $87,5 млн.