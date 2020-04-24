Фінал "Голосу країни-10" пройде в особливому форматі: відомі подробиці

У неділю, 26 квітня, на телеканалі "1+1" о 21:00 відбудеться грандіозний фінал проекту "Голос країни-10", під час якого буде названо ім'я переможця.

Як повідомляє прес-служба, у зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу фінал пройде в особливому форматі.

Instagram @goloskrainy_official

Так, у фіналі "Голосу країни" з'єднаються сучасні технології, надзвичайно актуальний у всьому світі діджитал-формат і сила голосу учасників.

Крім того, всі отримані кошти від голосування і продажу реклами при випуску підуть на підтримку українських медиків, які рятують життя хворих COVID-19. Для них придбають захисні костюми, респіратори та інше обладнання, якого зараз так не вистачає для захисту здоров'я лікарів.

Instagram @goloskrainy_official

Боротися за перемогу в шоу будуть учасники кожної з команд зіркових тренерів: ПТП, Monatik, Тіни Кароль і Дана Балана. Відомо, що зараз в команді кожного тренера є по п'ять учасників.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 19 квітня пройшов спецвипуск "Голосу країни". Він складався з найяскравіших виступів учасників за десять сезонів проекту, які сколихнули мережу YouTube і найбільше запам'яталися шанувальникам.

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