Фаворитка "Танців з зірками" Санта Дімопулос відверто розповіла про сина

Олена Кордунова
Олена Кордунова
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Син Санти Дімопулос відсвяткував день народження

Фаворитка "Танців з зірками" Санта Дімопулос вчора відсвяткувала день народження старшого сина Даніеля. Хлопчикові виповнилося 12 років. Його зіркова мама відверто поділилася розповіддю про те, яким зростає її первісток.

У подарунок від знаменитості Даніель отримав професійний лук для стрільби, а його батько, шоумен Андрій Джеджула подарував синові самокат. Про це OBOZREVATEL розповіла пресслужба 1+1.

Санта Дімопулос з сином.

Як зазначила Дімопулос, сім'я для неї – найголовніша цінність у житті. Навіть незважаючи на напружений графік тренувань і участь в проекті "Танці з зірками", Санта завжди знаходить час для дітей. Вона розповіла, яким бачить свого сина.

Син Дімопулос відсвяткував день народження.

"Дені дуже щирий, у нього дуже добре серце. Він відкритий і комунікабельний – серед друзів і однолітків завжди душа компанії. У нього дуже креативне мислення, Дені не боїться виходити за рамки логіки. Я впевнена, що саме такі люди здатні створювати щось нове в світі ", – каже Санта.

Син Санти Діпопулос Даніель.
Син Дімопулос і Джеджули Даніель.

А ще син зірки любить спорт – відвідує заняття з плавання, вивчає англійську мову і обожнює гуманітарні науки. Артистка розповіла, що в їхній родині є традиція – вона обожнює подорожувати з сином удвох і пізнавати нові місця: "Ми обожнюємо відпочивати удвох. Він поводиться як справжній джентльмен: дуже уважний до жінок, бачачи приклад того, як мій чоловік ставиться до мене".

День народження сина Санти Дімопулос.

Також Санта Дімопулос розповіла, що вважає особистий приклад найкращим методом виховання для своїх дітей і готова завжди вислухати і підтримати їх в будь-яких обставинах.

Андрій Джеджула з сином.

Нагадаємо, вже в неділю Санта Дімопулос продовжить боротьбу за перемогу в танцювальному шоу "Танці з зірками". Десятий прямий ефір проєкту буде присвячений Геловіну, а ще за правилами шоу – саме на цьому тижні пари обміняються партнерами. Стало відомо, що на паркет зірка вийде з партнером своєї головної конкурентки на проєкті Надії Мейхер – Кирилом Васюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на шоу "Танці з зірками" колишні учасниці гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер і Санта Дімопулос виконали спільний танець, в кінці якого відверто поцілувалися в прямому ефірі.

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