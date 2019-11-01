Фанатіюча від Путіна співачка записала хіт українською і розлютила росіян

Російська співачка українського походження Любов Успенська записала новий хіт українською мовою "Бути без тебе" і розлютила росіян.
Трек був записаний спільно з українським співаком з Одеси Андрієм Большедворським. Реліз Успенська опублікувала в Instagram.
"Днями у нас з моїм Андрієм Большедворським відбувся довгоочікуваний реліз нашого дуету" Бути без тебе ". Ділюся їм з вами, дорогі друзі, з великим трепетом", – прокоментувала вона.
У мережі неоднозначно відреагували на пісню: одні користувачі захоплювалися нею, інші піддали критиці через українсько мови.
Раніше Успенська розповіла про особисту зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами співачки, він "чарівний", з "красивою здорової шкірою".
Співачка назвала його "чарівним" і заявила, що у російського лідера "красива здорова шкіра".
Днями у нас з моїм @big_yardsky відбувся довгоочікуваний реліз нашого дуету "Бути без тебе" ❤️ ⠀ Ділюся їм з вами, дорогі друзі, з великим трепетом❤️ ⠀ Переходьте за посиланням в сторі, свайпайте і насолоджуйтеся разом з намі🔥🔥🔥 ⠀ І , звичайно ж, окремо спасибі @rafmagn, неймовірному дизайнеру, за обкладинку, яка прикрасила і доповнила наш реліз ❤️ ⠀ # успенська # дует #music
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Успенську висміяли через дивний наряду на концерті в Баку. Так, 65-річна артистка вийшла на сцену в короткій сукні і ботфортах.
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