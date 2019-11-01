Фанатіюча від Путіна співачка записала хіт українською і розлютила росіян

Російська співачка українського походження Любов Успенська записала новий хіт українською мовою "Бути без тебе" і розлютила росіян.

Трек був записаний спільно з українським співаком з Одеси Андрієм Большедворським. Реліз Успенська опублікувала в Instagram.

"Днями у нас з моїм Андрієм Большедворським відбувся довгоочікуваний реліз нашого дуету" Бути без тебе ". Ділюся їм з вами, дорогі друзі, з великим трепетом", – прокоментувала вона.

У мережі неоднозначно відреагували на пісню: одні користувачі захоплювалися нею, інші піддали критиці через українсько мови.

Раніше Успенська розповіла про особисту зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами співачки, він "чарівний", з "красивою здорової шкірою".

Співачка назвала його "чарівним" і заявила, що у російського лідера "красива здорова шкіра".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Успенську висміяли через дивний наряду на концерті в Баку. Так, 65-річна артистка вийшла на сцену в короткій сукні і ботфортах.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!