Фагот із ТНМК заразився коронавірусом і назвав свої симптоми

Лідер гурту ТНМК ("Танок на майдані Конґо") Олег Михайлюта (Фагот) захворів на коронавірус.

46-річний виконавець повідомив на своїй сторінці в Facebook, що отримав позитивний результат ПЛР-тесту. За його словами, він очікував, що захворіє на COVID-19 пізніше, або ж взагалі його омине ця хвороба.

"Спочатку ламало серйозно, зараз попустило, але нікому того не раджу, тому вірити чи не вірити в це все – питання для кожного особисте, але бережіть себе та своїх близьких, бо їх вам ніхто не замінить. Найбільше сумую за запахами, бо світ без них неповноцінний", – розповів Фагот.

Нагадаємо, співак народився в 1974 році в Харкові. З дитинства Михайлюта займався музикою, а з 1996 року – перебуває в складі ТНМК. До цього він грав у гуртах "Казма Казма", "Альфонс де Монфруа", "S.Y.D.".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фітнес-блогера Дмитра Стужука, який помер від ускладнень, спричинених коронавірусом, поховали в закритій труні в Прилуках (Чернігівська область).