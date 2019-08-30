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Євробачення-2020: стало відомо, де відбудеться конкурс

1.1т Читати матеріал російською

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2020 році відбудеться у місті Роттердам (Нідерланди).

Про це повідомляється на сайті eurovision.tv. Зазначимо, що воно було обране в результаті тендеру, в ході якого всього п'ять голландських міст боролося за проведення найбільшого у світі музичного заходу.

Євробачення-2020: стало відомо, де відбудеться конкурс

Фото: eurovision.tv

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"Роттердам виявив фантастичний ентузіазм і відданість справі і володіє необхідними можливостями для зустрічі делегацій із понад 40 країн у наступному травні. Ми з нетерпінням очікуємо спільної роботи з Роттердамом над неймовірним сучасним конкурсом пісні Євробачення у великому місті в наступному році", – розповів виконавчий керівник ЄМС Йон Ола Санд.

Перший півфінал музичного конкурсу відбудеться 12 травня 2020 року, другий півфінал – 14 травня, а фінал заплановано на 16 травня.

Нагадаємо, що переможцем міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс із піснею Arcade. Він отримав 492 бали за підсумками голосування глядачів і професійного журі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що навколо конкурсу Євробачення-2019 виник скандал через неправильний підрахунок балів. Подробиці читайте тут.

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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А вам-то что? Продолжайте чейкрымить на отборе и не забудьте джамалу позвать, она провоет ещё что-нибудь позаунывней
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