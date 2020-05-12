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12 травня • оновлено в 12:38
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Євробачення 2020 пройде онлайн: коли відбудеться і де дивитися

1.1т
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Міжнародний музичний конкурс Євробачення-2020, який скасували в цьому році через пандемію коронавірусу, пройде онлайн.

Як повідомляє прес-служба конкурсу, онлайн-концерти будуть показані в дні півфіналів – 12 і 14 травня, а 16 травня – у день фіналу – відбудеться спеціальний концерт.

Євробачення-2020 пройде онлайн

Євробачення-2020 пройде онлайн

24tv.ua

Так, відомо, що 12 травня глядачі побачать виступи країн-учасниць у тому порядку, в якому вони повинні були вийти на сцену в Роттердамі.

Український гурт Go-A, який у цьому році повинен був представляти Україну на Євробаченні, буде виступати в першому півфіналі. Тому відео колективу буде показано сьогодні, 12 травня.

Концерт розпочнеться о 22:00 за київським часом. Подивитися його можна на офіційному каналі "Євробачення" на YouTube.

Go-A

Go-A

maximum.fm

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Go_A зробили заяву про скасування Євробачення-2020.

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Автор
Анна Міхно
Тема
Євробачення-2020
Особа
Go_A
Тег
Євробачення
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