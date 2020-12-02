Євген Клопотенко розкрив подробиці особистого життя

Відомий український ведучий та кулінар-реформатор Євген Клопотенко заявив, що зараз у нього немає дівчини. За словами знаменитості, це пов'язано з тими, що у нього не вистачає часу на стосунки.

Такими подробицями Клопотенко поділився в ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL. Він також додав, що, на його думку, публічній людині побудувати особисте життя вкрай складно.

"Зараз у мене немає супутниці, але пов'язано це лише з тим, що у мене немає часу на неї. Зараз робота і реформи в Україні є моїм супутницями по життю. Звичайно, коли ти публічна людина, налагодити особисте життя вкрай важко. Про тебе завжди можна все загуглити та дізнатися. Тому втрачається момент, коли ти крок за кроком пізнаєш людину .. Додайте до цього активний графік життя, і ви мене зрозумієте. Не кожна дівчина витримає дефіцит уваги до неї. Однак, можливо, я ще не знайшов ту саму", – заявив Клопотенко.

Євген відповів на питання про те, чи можливо одночасно будувати кар'єру та особисте життя. Він також додав, що поки на першому плані у нього робота.

"Звичайно, це реально. Однак краще спочатку побудувати сім'ю, а потім кар'єру. Тому що можна зіткнутися з тим, про що я говорив раніше. До речі, я бачив такі приклади, і це дуже круто. Про пріоритети, мабуть, на першому місці саме робота, хоча і про сім'ю я іноді думаю", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Клопотенко розповів про своє ставлення до РФ і про те, чому не спілкується з росіянами.