"Естрадний заробітчанин в Росії": мережа розлючена через висловлювання Молочного

У мережі продовжують жорстко реагувати на скандал з колишнім учасником шоу "Файна Юкрайна" Андрієм Молочним, який заявив, що "по Києву натовпами ходять фашисти".

Крім того, коміку пригадали його жарт про українців. Своїми думками користувачі мережі діляться в Facebook.

"На небосхилі російської пропаганди засяяла нова зірка. Український ветеран КВН і резидент "Comedy club" Андрій Молочний, який кілька років тому нібито перебрався в Москву, заговорив про "натовпи фашистів" в Києві", - написав Дмитро Чекалкін.

"Навряд чи це - просто істерика. Занадто невмотивовано. Більше схоже, що нахр*н там Молочний вже не потрібен, тому комедіант-невдаха вирішив нагадати про себе банальним хайпом. Ну і цілком ймовірно, що для дозволу на роботу в Росії тепер всім треба доводити свою лояльність - такими постами в тому числі. Про "пілотки", за які триматися зубами - і обов'язково з вереском "Ура!", - зазначив Олексій Голубицький.

"У бочці з медом завжди є ложка дьогтю, а в даному випадку г*вна", - написав Олег Левчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Андрій Молочний, який кілька років тому переїхав до Росії, заявив, що "по Києву натовпами ходять фашисти".

Мережу розлютила заява колишньої зірки українського Сomedy і співавтора шоу "Файна Юкрайна". Зокрема блогер Антон Ходза написав про своє невдоволення у Facebook.

Сергій Притула відреагував на висловлювання свого колишнього колеги Молочного. Він написав, що йому боляче через цю ситуацію.

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