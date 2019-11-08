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8 листопада • оновлено в 12:35
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"Естрадний заробітчанин в Росії": мережа розлючена через висловлювання Молочного

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У мережі продовжують жорстко реагувати на скандал з колишнім учасником шоу "Файна Юкрайна" Андрієм Молочним, який заявив, що "по Києву натовпами ходять фашисти".

Крім того, коміку пригадали його жарт про українців. Своїми думками користувачі мережі діляться в Facebook.

"Естрадний заробітчанин в Росії": мережа розлючена через висловлювання Молочного
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"Мені боляче": Притула віршем відреагував на скандал із Молочним
"На небосхилі російської пропаганди засяяла нова зірка. Український ветеран КВН і резидент "Comedy club" Андрій Молочний, який кілька років тому нібито перебрався в Москву, заговорив про "натовпи фашистів" в Києві", - написав Дмитро Чекалкін.

"Навряд чи це - просто істерика. Занадто невмотивовано. Більше схоже, що нахр*н там Молочний вже не потрібен, тому комедіант-невдаха вирішив нагадати про себе банальним хайпом. Ну і цілком ймовірно, що для дозволу на роботу в Росії тепер всім треба доводити свою лояльність - такими постами в тому числі. Про "пілотки", за які триматися зубами - і обов'язково з вереском "Ура!", - зазначив Олексій Голубицький.

"У бочці з медом завжди є ложка дьогтю, а в даному випадку г*вна", - написав Олег Левчук.
"Естрадний заробітчанин в Росії": мережа розлючена через висловлювання Молочного

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особа
Андрій Молочний
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украинские пользователи поддержали Молочного. Правильно говорит пацан.... Молодец не побоялся в открытую сказать....Жаль в украине этого в слух не сказать...Пишут украинские пользователи сети.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Особенно понравилось, как в комментариях к некоторым постам нефашисты с хутора предлагают его избить, если он появится на Украине или даже убить.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Скакуасов корежит от правды. Поклоняться фaшиcтy бaндepe у них хорошо, но попробуй назвать кого-то из них бaндepoвцем, такая поднимается вонь! Почему вы стесняетесь? Говорите смело - "я фaшиcт и бaндepoвeц!" Удивительный когнитивный диссонанс.
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