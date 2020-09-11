У будинок американського репера Емінема (справжнє ім'я – Маршалл Метерс) пробрався зловмисник і погрожував вбити артиста.

Інцидент трапився в квітні 2020 року, проте відомо про нього стало тільки у вересні, коли відбулося судове засідання у справі Меттью Х'юза. Його звинуватили в незаконному вторгненні в будинок і псуванні майна, повідомляє Detroit Free Press.

У суді допитали співробітника поліції, який приїхав на виклик у будинок музиканта. Репер на засіданні не був присутній. Але раніше він розповів правоохоронцям, що прокинувся вночі і побачив поруч з собою незнайомця. Емінем спитав, що він тут робить, а чоловік відповів, що прийшов убити його.

Репер відвів бездомного до охоронців. Як з'ясувалося пізніше, в особняк він потрапив, розбивши вікно цеглою. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Адвокат, якого суд призначив Х’юзу судом, заявив, що його клієнт може страждати на психічне захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше син відомого російського продюсера Барі Алібасова розповів, що на життя його батька вчинили замах. Він розповів, що саме після спроби вбивства музикант потрапив до психіатричної клініки,

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