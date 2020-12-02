Єлизавета II вперше за 32 роки змінить місце святкування Різдва

Вперше за 32 роки британська королева Єлизавета II та її чоловік принц Філіп змінять місце святкування Різдва. Це пов'язано з пандемією коронавірусу.

У цей період пара не буде в звичному Сандрінгемському палаці, а тихо відзначить у Віндзорському замку, пише The Guardian.

Так, звичайно Різдво святкують з усіма членами королівської сім'ї. У цьому ж році Єлизавета II не буде присутня на різдвяній службі в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, щоб не привертати натовп людей.

"Взявши до уваги всі заходи, королева і герцог Единбурзькі вирішили, що в цьому році вони спокійно проведуть Різдво у Віндзорі", – повідомив представник Букінгемського палацу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська королева Єлизавета II стала жертвою розіграшу, який для неї влаштувала її дизайнер, кравчиня та стиліст Анджела Келлі.