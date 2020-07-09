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Елджею – 26: як виглядав артист до популярності. Вражаючі фото

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Елджі (фото: Сіб.фм)

Елджі (фото: Сіб.фм).

9 липня один з найбільш епатажних російських реперів Ельджей (Олексій Узенюк) відзначає день народження. Йому виповнилося 26 років.

Елджей відомий не тільки своїми хітами, але і яскравим сценічним образом – хлопець може похвалитися незвичайними луками і зачісками, а його основною "фішкою" є білі лінзи в очах. OBOZREVATEL показує, як виглядав Узенюк до своєї популярності і чим він займався.

Елджі до популярності і зараз

Елджі до популярності і зараз

Елджей далеко не завжди був таким екстравагантним артистом, яким він є зараз. Простий хлопець Олексій Узенюк почав свій творчий шлях у рідному місті Новосибірську. Рання біографія цього артиста маловідома – виконавець всіляко підтримує сформований навколо його персони ореол таємничості, вважаючи його невід'ємною частиною сценічного іміджу.

Елджей до популярності

Елджей до популярності Комсомольська правда

Свій псевдонім Олексій придумав ще в дитинстві, саме ним він з 13 років підписував графіті на стінах свого міста. Свої перші пісні він записував вдома, на власній простій апаратурі. Потім музикант зрозумів, що в рідному Новосибірську йому нічого "не світить" і потрібно їхати в Москву – знайомитися зі столичною тусовкою і постаратися прославитися. На останні гроші він купив квиток, приїхавши, оселився в хостелі, а на концерті Макса Коржа йому посміхнулася удача – він познайомився зі своїм майбутнім менеджером Миколою Фоміним.

Елджі до популярності

Елджі до популярності Комсомольська правда

Перший спільний альбом Елджея з репером "Малом" побачив світ у 2013 році. У 2014-му вийшов другий альбом Елджея під назвою "Бошки дымятся", в 2015-му – "Пушка". Популярність прийшла до репера ще в 2016 році після виходу хіта "Дисконнект". Однак найбільшу популярність Елджей здобув в 2017-м,у після спільного успішного треку з Федуком "Розовое вино".

Елджі до популярності

Елджі до популярності Uznayvse.ru

До моменту перших гастролей нинішній імідж репера повністю сформувався. Це дивний, зухвалий хуліган, хлопчик, який обожнює витрачати гроші. З 2016 року артист прийняв рішення про кардинальну зміну іміджу і сценічного образу. Результатом даних змін стала поява татуювань, нова зачіска і спеціальні білі лінзи – головна фішка виконавця, що надає його очам ефект відсутності зіниць.

Елджі до популярності

Елджі до популярності Uznayvse.ru

Носіння лінз не викликане проблемами із зором, хоч спочатку деякі шанувальники артиста вважали його сліпим, а інші просто цікавилися, що у нього з очима. Своєрідною відповіддю на це часте і достатньо дратівливе для артиста питання стала пісня "Что с моими глазами?". За словами Елджея, носіння лінз не спричинило негативних наслідків для здоров'я. Олексій зізнався, що лінзи не несуть в собі прихованого посилу, а є не більше ніж елементом іміджу, в повсякденному житті він чудово обходиться без них.

Так Елджей виглядає зараз

Так Елджей виглядає зараз Instagram Елджея

Зараз сам артист вкрай неохоче говорить про себе і ще рідше дає інтерв'ю. Побачити Елджея без його знаменитих лінз досить складно — він з'являється в цьому образі навіть на інтерв'ю, а в звичайному житті приховує очі під стильними темними окулярами.

Так Елджі виглядає зараз

Так Елджі виглядає зараз Instagram Елджея

За майже 6 років у репера вийшло 8 альбомів, його треки крутять на всіх танцмайданчиках, а білі "порожні" очі – фірмовий знак зовнішності музиканта – тепер впізнає кожен. Узенюк активно веде соцмережі: в Instagram на репера підписано понад два мільйони осіб. На YouTube за творчістю Елджея стежать майже 800 тисяч осіб.

Елджей і Настя Івлеева

Елджей і Настя Івлеева Instagram Насті Івлеевой

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018-му році також стало відомо, що Елджей має романтичні стосунки з популярною Instagram-блогеркою і телеведучою Настьою Івлєєвою. У 2019 пара одружилася.

Росіяшоу-бизнесрепер
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