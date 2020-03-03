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3 березня • оновлено в 14:51
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Ексзірка "Дом-2" Беркова висміяла порнокліп Ліндеманна

4.1т
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Ексзірка скандального шоу "Дом-2" і актриса фільмів для дорослих Олена Беркова розкритикувала порнокліп німецького співака Тілля Ліндеманна на пісню "Till The End".

У коментарі Starhit, дівчина заявила, що під час зйомок соліст Rammstein був занадто напружений.

Олена Беркова

Олена Беркова

Instagram @berkova

"Занадто вийшло награно. Ліндеманн поводиться надзвичайно зухвало тільки тому що, напевно, це був для нього перший експеримент. Він намагався робити все так, як десь бачив, хтось порадив. Але де ж справжня щирість? Взагалі, мені здається, дідусь на старості років занадто розійшовся, так і інсульт можна заробити! Єдине, що у всій цій шалений історії можна відзначити, анатомічний правильний пеніс артиста",говорить Беркова.

Тілль Ліндеманн

Тілль Ліндеманн

sova.ponominalu.ru

Крім того, зірка навіть готова дати Тіллю уроки жорсткого сексу:

"Порномоя територія. Нехай Тілль приїжджає до столиці, особисто розповім, що таке жорсткий секс. Це не удари по обличчю або кидання дівчини. Перш за всепристрасть між партнерами. На ролику Ліндеманн не приділяє увагу якості інтиму".

Олена Беркова

Олена Беркова

Instagram @berkova

Дивіться тизер скандального кліпу Till the End (18+)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що росіянок, які знялися в скандальному кліпі Тілля Ліндеманна зацькували в мережі. Дівчата навіть були змушені видалити свої акаунти в соцмережах.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Тілль Ліндеманн Олена Беркова
Місце
Росія
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