Ексзірка скандального шоу "Дом-2" і актриса фільмів для дорослих Олена Беркова розкритикувала порнокліп німецького співака Тілля Ліндеманна на пісню "Till The End".

У коментарі Starhit, дівчина заявила, що під час зйомок соліст Rammstein був занадто напружений.

Олена Беркова Instagram @berkova

"Занадто вийшло награно. Ліндеманн поводиться надзвичайно зухвало тільки тому що, напевно, це був для нього перший експеримент. Він намагався робити все так, як десь бачив, хтось порадив. Але де ж справжня щирість? Взагалі, мені здається, дідусь на старості років занадто розійшовся, так і інсульт можна заробити! Єдине, що у всій цій шалений історії можна відзначити, анатомічний правильний пеніс артиста", – говорить Беркова.

Тілль Ліндеманн sova.ponominalu.ru

Крім того, зірка навіть готова дати Тіллю уроки жорсткого сексу:

"Порно – моя територія. Нехай Тілль приїжджає до столиці, особисто розповім, що таке жорсткий секс. Це не удари по обличчю або кидання дівчини. Перш за все – пристрасть між партнерами. На ролику Ліндеманн не приділяє увагу якості інтиму".

Олена Беркова Instagram @berkova

Дивіться тизер скандального кліпу Till the End (18+)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що росіянок, які знялися в скандальному кліпі Тілля Ліндеманна зацькували в мережі. Дівчата навіть були змушені видалити свої акаунти в соцмережах.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!