Екссолістка "ВІА Гри" розповіла, як їй освідчився коханий

Екссолістка гурту "ВІА Гра", учасниця четвертого сезону шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос розповіла, що бізнесмен Ігор Кучеренко зробив їй пропозицію, коли вона тільки-но повернулася з Москви в Україну.

У програмі "Життя відомих людей" співачка зізналася, що до шлюбу вони зі старшим на 18 років коханим кілька разів припиняли стосунки. Але згодом чоловік вирішив взяти ініціативу в свої руки і освідчитися зірці (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми якраз помирилися і я приїхала з Москви. Була зустріч по роботі, він зустрів мене з вокзалу і я в якійсь кофтині без макіяжу поїхала з ним обідати. Сідаємо ми за стіл, а всі починають підніматися. Всі люди, які були підставні, починають грати на інструментах, офіціанти – співати пісню. Приходить співак, а потім – жінка з РАЦСу", – поділилася Дімопулос.

Співачка розповіла, що Кучеренко одразу знайшов спільну мову з її сином Даніелем і допоміг жінці налагодити стосунки з батьком хлопчика – шоуменом Андрієм Джеджулою. Тепер колишнє подружжя навіть товаришує. Артистка також зізналась, що неймовірно щаслива мати не тільки сина, а й донечку Софію від Ігоря, яку народила лише рік тому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дімопулос зізналася, що скинула 15 кілограм за 7 місяців, і поділилася секретами схуднення.

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