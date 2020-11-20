Екссоліст "Грибів" Бардаш: я був на Майдані і це було моєю великою помилкою

Скандальний український музикант, засновник гуртів "Нерви", Quest Pistols і "Гриби" Юрій Бардаш шкодує про те, що брав активну участь в Євромайдані.

Про це знаменитість повідомив в інтерв'ю для YouTube-програми "Антипод". За словами Бардаша, після подій 2014 року рівень життя простих українців не підвищився, а впав. Музикант висловив невдоволення тим, що зараз суспільство "гниє і тухне", але нікому до цього немає діла (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Як тільки цей заміс почався, я перший тут був. У мене був офіс на Прорізній. Ось так гроші давав. Я був на Майдані й скажу тобі, що це було моєю великою помилкою. Мене тоді це дуже сильно хитнуло. Але це все непотрібно було. Після цього країна за 5 років стала гірше жити. Це моя думка, я можу помилятися. Але те, що у людей похилого віку зменшилася пенсія на третину – це жесть. Суспільство гниє, тухне, хворіє, людям похилого віку – п**да. І це відтоді... Скільки людям ще чекати? Вони вмирають кожного дня. Рівень маразму в країні зашкалює", – заявив Бардаш.

Водночас музикант заявив, що любить Україну, її народ та закликає всіх "об'єднуватися і займати саморозвитком".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше висловлювання Юрія Бардаша про конфлікт на Донбасі в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю спровокувало скандал у мережі. Музиканта звинуватили в "зраді України". Після цього Бардаш потрапив у базу організації "Миротворець".