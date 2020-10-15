Ексдружина Серьоги Поліна Ололо про шлюб із репером: я була побита до напівсмерті

Ексдружина репера Серьоги (Сергій Пархоменко) Поліна Ололо зізналася, що колишній чоловік часто піднімав на неї руку. Один із таких випадків ледь не закінчився для неї трагічно.

Як розповіла танцівниця в програмі "Без комплексів", перше серйозне побиття трапилося тоді, коли вона випадково знайшла в машині коханого коробку для обручки (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Поліна пробачила репера, але Серьога почав підозрювати її в зрадах з учасниками шоу "Х-фактор". За словами жінки, за час їхнього шлюбу вона ніколи не перебувала з кимось у стосунках. Але співак їй не вірив.

"Після цього він почав мене бити, і це тривало кілька годин. Як прийшли додому, він навіть не дав мені роздягнутися: у мене вся шуба й обличчя були в крові. Він забрав мій телефон, коли я знепритомніла, і писав усім: "Ідіть на х*й". І після цього мій телефон викинув в озеро", – зізналася Ололо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше репер Серьога пояснив, що вирішив забрати своїх синів від колишньої дружини Поліни Ололо до Харкова заради блага дітей.