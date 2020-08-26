Ексдружина Павліка зворушила мережу відео останніх днів життя їхнього сина

Колишня дружина співака Віктора Павліка Лариса Созаєва зворушила користувачів мережі роликом з їхнім сином Павлом, який помер від раку у віці 21 рік.

Відео було зняте в хоспісі, де провів останні дні життя Павло Павлік. На кадрах хлопець зображений усміхненим, він спілкувався зі своїм другом і матір'ю. Ролик опубліковано в Facebook (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

"Когось я дещо шокую. Це хоспіс. Я була там з сином цілодобово, за винятком декількох годин, коли мене заміняли подруги або Віктор. Ви побачите Пашиного друга Іллю, у якого рік тому на руках помер батько від раку. Ви розумієте, чого йому варто було так підтримувати друга, знаючи, що він теж йде? Я ним захоплююся і пишаюся!" – написала мати Павла Павліка.

Колишня дружина Павліка зворушила мережу відео з сином Скріншот відео (Facebook Лори Созаєвої)

Також вона дала пораду для батьків, діти яких теж ведуть боротьбу з важкими захворюваннями.

"Хороші мої! В ті відрізки часу, коли у дитини не болить, я б вам побажала робити як я. Веселитися! І обов'язково розповідати про вічність! Вони не йдуть у темряву, чи дірку, або прірву! Вони йдуть в руки люблячого Отця. Пісня – з улюбленого фільму Паші "1+1". У головного героя теж не рухалися руки і ноги, але головне не тіло, а дух!" – підсумувала жінка.

Користувачі мережі були зворушені роликом. У коментарях багато з них відзначили, що кадри "розривають душу". Інші ж висловили захоплення на адресу Созаєвої, назвавши її сильною і мудрою жінкою.

Користувачі підтримали Ларису Facebook Лори Созаєвої

Відео з сином Павліка в хоспісі зворушило мережу Facebook Лори Созаєвої

Користувачі мережі висловили Созаєвій слова підтримки Facebook Лори Созаєвої

Раніше зворушливим роликом з хоспісу з користувачами мережі поділився батько хлопця Віктор Павлік.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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