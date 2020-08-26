Ексдружина Павліка зворушила мережу відео останніх днів життя їхнього сина

Мати померлого Павла Павлика поділилася відео з сином. колаж
Колишня дружина співака Віктора Павліка Лариса Созаєва зворушила користувачів мережі роликом з їхнім сином Павлом, який помер від раку у віці 21 рік.
Відео було зняте в хоспісі, де провів останні дні життя Павло Павлік. На кадрах хлопець зображений усміхненим, він спілкувався зі своїм другом і матір'ю. Ролик опубліковано в Facebook (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).
"Когось я дещо шокую. Це хоспіс. Я була там з сином цілодобово, за винятком декількох годин, коли мене заміняли подруги або Віктор. Ви побачите Пашиного друга Іллю, у якого рік тому на руках помер батько від раку. Ви розумієте, чого йому варто було так підтримувати друга, знаючи, що він теж йде? Я ним захоплююся і пишаюся!" – написала мати Павла Павліка.
Колишня дружина Павліка зворушила мережу відео з сином Скріншот відео (Facebook Лори Созаєвої)
Також вона дала пораду для батьків, діти яких теж ведуть боротьбу з важкими захворюваннями.
"Хороші мої! В ті відрізки часу, коли у дитини не болить, я б вам побажала робити як я. Веселитися! І обов'язково розповідати про вічність! Вони не йдуть у темряву, чи дірку, або прірву! Вони йдуть в руки люблячого Отця. Пісня – з улюбленого фільму Паші "1+1". У головного героя теж не рухалися руки і ноги, але головне не тіло, а дух!" – підсумувала жінка.
Користувачі мережі були зворушені роликом. У коментарях багато з них відзначили, що кадри "розривають душу". Інші ж висловили захоплення на адресу Созаєвої, назвавши її сильною і мудрою жінкою.
Користувачі підтримали Ларису Facebook Лори Созаєвої
Відео з сином Павліка в хоспісі зворушило мережу Facebook Лори Созаєвої
Користувачі мережі висловили Созаєвій слова підтримки Facebook Лори Созаєвої
Раніше зворушливим роликом з хоспісу з користувачами мережі поділився батько хлопця Віктор Павлік.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
син українського співака Віктора Павліка Павло боровся з важкою хворобою – саркомою (рак хребта). Він помер 7 серпня через майже два роки після виявлення страшного діагнозу.
Смерть 21-річного Павла Павліка викликала ажіотаж в мережі. Українці висловили свої співчуття рідним і близьким.
Віктор Павлік в жовтні 2018 року звернувся за допомогою до людей через важку хворобу його молодшого сина.
Співак розповідав, що спочатку хвороба проявлялася тільки відчуттям оніміння в ногах, потім у хлопця почали відмовляти кінцівки.
Після перших етапів хіміотерапії йому стало краще, проте потім хвороба почала знову прогресувати.
Пізніше син артиста Павло повідомив, що складне лікування не дало результату і його стан помітно погіршився.
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