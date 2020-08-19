Ексдружина Павліка про смерть сина: я плакала, стогнала, та не турбуюся більше

Колишня дружина співака Віктора Павліка Лариса Созаєва зворушливо звернулася до аудиторії після смерті їхнього сина Павла, який не зміг побороти рак. Вона підкреслила, що відпустила свою дитину, оскільки сумувати надмірно – небезпечно для життя.
Жінка на особистій сторінці в Facebook процитувала рядки з Біблії про царя Давида, а також розповіла, як вона страждала, дізнавшись про страшне захворювання своєї дитини.
"Ваші переживання для мене такі дорогі... І коли ви втішали мене, я хотіла обійняти кожного й утерти ваші сльози. Текст про царя Давида я розмістила не дарма. Коли дитина хворіла – плакала, стогнала і я... Коли сина було забрано – я заспокоїлася, я знаю, що він у Царстві небесному і турбуватися нема про що. Бог дав, Бог узяв, і ім'я Його благословенне. Життя триває, і я вчуся жити без рідної мені людини", – висловилася Лариса Созаєва.
Жінка звернулася до аудиторії після смерті сина Facebook Лариси Созаєвої
Також вона звернулася до тих, хто також нещодавно переніс важку втрату. Колишня дружина Павліка зазначила, що з відходом дорогих людей потрібно миритися, тому що кожному визначена власна доля. Созаєва підкреслила, що сумувати надмірно – небезпечно.
"Я хочу звернутися до жінок, які важко переживають втрату. Наші близькі дані нам на час, комусь – більше, комусь – менше, однакових доль немає. Схожі – так, тому ми й шукаємо, і читаємо, і розповідаємо про такі історії один одному та втішаємося. Щоб не нашкодити собі, не погіршити або не отримати хвороби, сумувати надмірно – небезпечно. Потрібно все віддати в руки Бога і вірити, що Він про все подбає. Оскільки любить усіх людей без винятку", – підкреслила жінка.
Нагадаємо, що нещодавно Лариса Созаева влаштувала скандал у мережі з теперішньою дружиною Віктора Павліка, 26-річної Катериною Реп'яховою. Жінка звинуватила її в лицемірстві через смерть Павла Павліка і зазначила, що сам хлопець її "терпіти не міг".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
син українського співака Віктора Павліка Павло боровся з важкою хворобою – саркомою (рак хребта. – Ред.). Він помер 7 серпня через майже два роки після виявлення страшного діагнозу.
Смерть 21-річного Павла Павліка викликала ажіотаж у мережі. Українці висловили свої співчуття рідним і близьким.
Віктор Павлік у жовтні 2018 року звернувся по допомогу до людей через важку хворобу його молодшого сина Павла.
Співак розповідав, що спочатку хвороба в сина виявлялася тільки відчуттям оніміння в ногах, потім у хлопця почали відмовляти кінцівки.
Після перших етапів хіміотерапії йому стало краще, проте потім хвороба почала знову прогресувати.
Пізніше син артиста Павло повідомив, що складне лікування не дало результату і його стан помітно погіршився.
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