Ексдружина Павліка про смерть їхнього сина: я в порожнечі, мені дуже важко

Колишня дружина співака Віктора Павліка Лариса Созаєва зворушливо висловилася про смерть їхнього спільного сина Павла, який помер від раку у віці 21 року. З моменту його відходу з життя пройшло 40 днів.

За словами Созаєвої, вона відчуває себе "в порожнечі", так як поруч більше ніколи не буде найріднішої людини. Жінка також розповіла, як виховувала сина. Про це вона написала на особистій сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я завжди говорила синові, коли чогось не знала, а він знав і цим пишався, що я хочу, щоб ти був кращим за мене! У вихованні сина я діяла від зворотного досвіду в своєму житті. Мої батьки не були зі мною близькими, мало приділяли мені часу, не допомагали мені в навчанні, і вже тоді я дала собі обіцянку, що я буду робити так, як хотіла б, щоб ставилися до мене", – висловилася Лариса.

Також вона додала, що до сих пір не впоралася з болем від тяжкої втрати.

"21 рік я обіймала і казала люблю своєму сину. Тепер я в порожнечі. Мені дуже важко! 40 днів... Вже сама..." – зворушливо додалаекс-дружина Віктора Павлика.

Жінка показала жалісливе відео з Павлом Павліком і підкреслила, що він був не по роках розумним хлопцем. Вона вказала, що не шкодує, що 12 років свого життя присвятила його вихованню, а не кар'єрі.

"Я не шкодую, що у мене немає досягнень в кар'єрі, тому що 12 років я присвятила вихованню сина, і, як виявилося, не дарма... Якось Паша сказав: "Мамо, ти мене неправильно виховала. Я надто добрий..." – підсумувала Лора Созаєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

син українського співака Віктора Павліка Павло боровся з важкою хворобою – саркомою (рак хребта). Він помер 7 серпня через два роки після виявлення діагнозу.

Незадовго до смерті син артиста Павло повідомив, що складне лікування не дало результату і його стан помітно погіршився. Останні дні він провів у хоспісі.

Смерть 21-річного Павла Павліка вразила користувачів мережі. Українці висловили свої співчуття рідним і близьким.

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