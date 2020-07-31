Ексдружина Бондарчука вдруге виходить заміж: хто став обранцем
Світлана Бондарчук вдруге виходить заміж. Газета.Ру
Колишня дружина режисера Федора Бондарчука, головна редакторка журналу "Hello!" Світлана Бондарчук виходить заміж за дизайнера Сергія Харченка.
Свято відбудеться 15 серпня, повідомив Telegram-каналу "Героиня Татлера" інсайдер, який тісно спілкується з бізнесвумен.
Про роман 51-річної Бондарчук із 46-річним директором студії Bestinspace Design стало відомо в кінці 2018 року. У бізнесмена є 7-річна дочка Юнна від попереднього шлюбу, а у Світлани – 29-річний Сергій і 21-річна Варвара.
Світлана Бондарчук із Сергієм Харченком Instagram @a030aa
Нагадаємо, Світлана і Федір Бондарчук розлучилися в 2016 році. Вони прожили в шлюбі 25 років і виростили двох дітей.
Светлана и Федор Бондарчук LIVEstory
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