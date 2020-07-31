Ексдружина Бондарчука вдруге виходить заміж: хто став обранцем

Колишня дружина режисера Федора Бондарчука, головна редакторка журналу "Hello!" Світлана Бондарчук виходить заміж за дизайнера Сергія Харченка.

Свято відбудеться 15 серпня, повідомив Telegram-каналу "Героиня Татлера" інсайдер, який тісно спілкується з бізнесвумен.

Про роман 51-річної Бондарчук із 46-річним директором студії Bestinspace Design стало відомо в кінці 2018 року. У бізнесмена є 7-річна дочка Юнна від попереднього шлюбу, а у Світлани – 29-річний Сергій і 21-річна Варвара.

Світлана Бондарчук із Сергієм Харченком Instagram @a030aa

Нагадаємо, Світлана і Федір Бондарчук розлучилися в 2016 році. Вони прожили в шлюбі 25 років і виростили двох дітей.

Светлана и Федор Бондарчук LIVEstory

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