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31 травня • оновлено в 13:20
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Екс-соліст "Отпетых мошенников" став таксистом через коронавірус

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Співак Гарік Богомазов, який був учасником гурту "Отпетые мошенники", почав працювати таксистом. Через коронавірус скасували всі концерти, закриті клуби і артист залишився без грошей.

Богомазов вирішив, що таким чином вийде зі становища, поки обмеження не будуть зняті, повідомляє StarHit.

Гарік Богомазов

Гарік Богомазов

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Крім того, у музиканта тягнеться тяжба з колишньою дружиною Юлією, яка вимагає від нього аліментів.

"Зараз Ігор змушений працювати таксистом. Самі знаєте, як постраждали артисти через економічні проблеми в країні. Ось і пустив неприємний слух про себе, щоб заробити грошей в якій-небудь програмі... Але Ігор все одно молодець, не кожен з знаменитостей переступив би через себе і відправився таксувати", - повідомив один артиста.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський актор Михайло Єфремов поскаржився, що в зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу артисти і співробітники театрів перетворилися на дармоїдів.

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Автор
Марія Дідик
Місце
Росія
Теги
шоу шоу-бизнес
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