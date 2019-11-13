Екс-кохана Тіматі налякала надмірною худобою: фото

Екс-кохана Тіматі і мама його дочки Олена Шишкова шокувала своєю занадто худою фігурою.

У своєму Instagram Шишкова регулярно ділиться фотографіями в повний зріст, на яких видно дуже худі ноги і тонку талію.

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Правда, сама Олена зізнається, що не худне спеціально, а просто не може набрати вагу:

"Є худі люди, які не можуть набрати вагу в силу різних причин. Давайте перестанемо нав'язувати іншим людям свою модель життя та ідеали краси. Ніхто не повинен відповідати вашим очікуванням!".

Сьогодні вага дівчини складає 48 кг при зрості 176 см.

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Втім, більшість підписників Шишкової переконані, що у дівчини вже анорексія. Про це вони регулярно пишуть Олені під фото.

Наприклад, нещодавно бурхливі обговорення викликав знімок екс-коханої Тіматі в купальнику:

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Якими ще фото Шишкова ділиться в Instagram.

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Як повідомлялось OBOZREVATEL, російський репер Тіматі і його наречена Анастасія Решетова 16 жовтня офіційно стали батьками. У пари народився спадкоємець. За словами Тіматі, Решетова народжувала в одній з клінік Москви.

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