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13 листопада • оновлено в 09:01
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Екс-кохана Тіматі налякала надмірною худобою: фото

2.4т
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Екс-кохана Тіматі і мама його дочки Олена Шишкова шокувала своєю занадто худою фігурою.

У своєму Instagram Шишкова регулярно ділиться фотографіями в повний зріст, на яких видно дуже худі ноги і тонку талію.

Екс-кохана Тіматі налякала надмірною худобою: фото

Інстаграм

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Правда, сама Олена зізнається, що не худне спеціально, а просто не може набрати вагу:

"Є худі люди, які не можуть набрати вагу в силу різних причин. Давайте перестанемо нав'язувати іншим людям свою модель життя та ідеали краси. Ніхто не повинен відповідати вашим очікуванням!".

Сьогодні вага дівчини складає 48 кг при зрості 176 см.

Екс-кохана Тіматі налякала надмірною худобою: фото

Інстаграм

Втім, більшість підписників Шишкової переконані, що у дівчини вже анорексія. Про це вони регулярно пишуть Олені під фото.

Наприклад, нещодавно бурхливі обговорення викликав знімок екс-коханої Тіматі в купальнику:

Екс-кохана Тіматі налякала надмірною худобою: фото

Інстаграм

Екс-кохана Тіматі налякала надмірною худобою: фото
Екс-кохана Тіматі налякала надмірною худобою: фото
Екс-кохана Тіматі налякала надмірною худобою: фото
Екс-кохана Тіматі налякала надмірною худобою: фото
Екс-кохана Тіматі налякала надмірною худобою: фото

Якими ще фото Шишкова ділиться в Instagram.

Екс-кохана Тіматі налякала надмірною худобою: фото

Інстаграм

Екс-кохана Тіматі налякала надмірною худобою: фото

Інстаграм

Екс-кохана Тіматі налякала надмірною худобою: фото

Інстаграм

Екс-кохана Тіматі налякала надмірною худобою: фото

Інстаграм

Екс-кохана Тіматі налякала надмірною худобою: фото

Інстаграм

Екс-кохана Тіматі налякала надмірною худобою: фото

Інстаграм

Екс-кохана Тіматі налякала надмірною худобою: фото

Інстаграм

Екс-кохана Тіматі налякала надмірною худобою: фото

Інстаграм

Як повідомлялось OBOZREVATEL, російський репер Тіматі і його наречена Анастасія Решетова 16 жовтня офіційно стали батьками. У пари народився спадкоємець. За словами Тіматі, Решетова народжувала в одній з клінік Москви.

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Особа
Олена Шишкова
Місце
Росія
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