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14 січня • оновлено в 08:57
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Екс-чоловік Орбакайте одружився на 18-річній моделі з Чечні: як вона виглядає

1.8т
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Колишній цивільний чоловік співачки Крістіни Орбакайте, 51-річний російський бізнесмен Руслан Байсаров, одружився на 18-річній моделі з Чечні Алмат.

Як передає Spletnik, весілля відбулося ще напередодні Нового року, проте подробиці з'явилися в мережі лише днями.

Руслан Байсаров

Руслан Байсаров

Spletnik

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Як пише видання, за деякими даними, познайомилося майбутнє подружжя в соцмережі Instagram.

Також повідомляється, що весілля пари схвалили батьки нареченої. Торжество пройшло за мусульманським обрядом. Однак привертати увагу до церемонії закохані не стали.

Дружина Руслана Байсарова Алмат

Дружина Руслана Байсарова Алмат

Spletnik

Дружина Руслана Байсарова Алмат

Дружина Руслана Байсарова Алмат

Spletnik

Дружина Руслана Байсарова Алмат

Дружина Руслана Байсарова Алмат

Spletnik

Видання зазначає, що Байсаров входить до списку найбагатших бізнесменів Росії за версією Forbes. У 2018 році його статки оцінили в 900 мільйонів доларів.

Від попередніх відносин у бізнесмена є шестеро дітей. Зокрема, Крістіна Орбакайте народила Байсарову сина Дені, якому зараз вже 21 рік.

Крістіна Орбакайте з сином Дені

Крістіна Орбакайте з сином Дені

Hello!

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Крістіна Орбакайте викликала ажіотаж новим образом. Співачка вийшла в світ у стильному білому піджаку з червоним малюнком, джинсах, а образ доповнила кінським хвостом. Дочку Пугачової в мережі порівняли з балериною Анастасією Волочковою.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Крістіна Орбакайте
Місце
Росія
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Руцкиз уже в Рашке и не осталось Кавказ с Азией всех осимилировал)))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Бабло побеждает зло)))))
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