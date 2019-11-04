"Хода Кароліни": екс-чоловік Лорак показав, хто виховує його дочку після розлучення

Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу вперше за довгий час зустрівся з 8-річною донькою.
Спеціально для цього турецький бізнесмен прилетів до Москви, де зараз живе Софія і екс-дружина. Поки Ані зайнята на гастролях по містах Росії, Мурат вирішив провести час з дівчинкою. Відео з'явилося в його Instagram.
Екс-чоловік Ані Лорак з дочкою
Інстаграм Мурата Налчаджиоглу
У ці дні чоловік буквально засипав Instagram фото c Сонею, на яких показав, як весело вони проводять час. Так, спочатку Мурат разом з донькою вирушив до модного московського ресторану, потім тато і дочка проводили час вдома.
На одному зі знімків в кадр потрапила і жінка, яка займається вихованням Софії, в той час, коли Ані Лорак зайнята на роботі. Няня дівчинки Ірина в ці дні, судячи з усього, також допомагала Мурату справлятися з Сонею.
Няня дочки Ані Лорак
Інстаграм Мурата Налчаджиоглу
Як повідомляв OBOZREVATEL :
31 січня Ані Лорак офіційно розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, з яким прожила в шлюбі майже 10 років.
Причиною розриву відносин стала зрада Мурата, яка потрапила на відео з молодою моделлю Яною Бєляєвої.
Інформація про те, що співачка вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
Брат співачки розповів подробиці, уточнивши, що дочка Софія після розлучення повинна залишитися з матір'ю.
1 лютого Лорак вперше з'явилася на публіці після офіційного розриву, показавши щасливе фото.
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