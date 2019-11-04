"Хода Кароліни": екс-чоловік Лорак показав, хто виховує його дочку після розлучення

Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу вперше за довгий час зустрівся з 8-річною донькою.

Спеціально для цього турецький бізнесмен прилетів до Москви, де зараз живе Софія і екс-дружина. Поки Ані зайнята на гастролях по містах Росії, Мурат вирішив провести час з дівчинкою. Відео з'явилося в його Instagram.

Екс-чоловік Ані Лорак з дочкою Інстаграм Мурата Налчаджиоглу

У ці дні чоловік буквально засипав Instagram фото c Сонею, на яких показав, як весело вони проводять час. Так, спочатку Мурат разом з донькою вирушив до модного московського ресторану, потім тато і дочка проводили час вдома.

На одному зі знімків в кадр потрапила і жінка, яка займається вихованням Софії, в той час, коли Ані Лорак зайнята на роботі. Няня дівчинки Ірина в ці дні, судячи з усього, також допомагала Мурату справлятися з Сонею.

Няня дочки Ані Лорак Інстаграм Мурата Налчаджиоглу

Як повідомляв OBOZREVATEL :

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.