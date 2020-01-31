"Єгипетська сила..." Катю Chilly атакували в мережі через пісню на Євробачення-2020. Відео

Українська співачка Катя Chilly представила початок своєї конкурсної пісні для Національного відбору на Євробачення-2020.
Відео було опубліковано на сторінці телеканалу СТБ у Facebook.
Катя Chilly
verge.zp.ua
На ролику артистка виконує короткий фрагмент своєї композиції, який миттєво викликав бурхливі обговорення в мережі.
Зокрема, в коментарях під публікацією користувачі розкритикували спів Каті Chilly.
"А де ж чарівна музика, спів. Одні завивання", "Це прикол такий?", "Єгипетська сила... Вирви вуха. Це що, Україна знову на останньому місці? Жах", "Дивіться спочатку без звуку", – писали користувачі в мережі.
Раніше OBOZREVATEL опублікував відео перших учасників Євробачення-2020: наразі з учасниками визначилися Австрія, Бельгія, Болгарія, Грузія, Іспанія і Кіпр.
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