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31 січня • оновлено в 09:02
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"Єгипетська сила..." Катю Chilly атакували в мережі через пісню на Євробачення-2020. Відео

2.2т
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Українська співачка Катя Chilly представила початок своєї конкурсної пісні для Національного відбору на Євробачення-2020.

Відео було опубліковано на сторінці телеканалу СТБ у Facebook.

Катя Chilly

Катя Chilly

verge.zp.ua

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Євробачення-2020: кому букмекери пророкують перемогу

На ролику артистка виконує короткий фрагмент своєї композиції, який миттєво викликав бурхливі обговорення в мережі.

Зокрема, в коментарях під публікацією користувачі розкритикували спів Каті Chilly.

"А де ж чарівна музика, спів. Одні завивання", "Це прикол такий?", "Єгипетська сила... Вирви вуха. Це що, Україна знову на останньому місці? Жах", "Дивіться спочатку без звуку", – писали користувачі в мережі.

"Єгипетська сила..." Катю Chilly атакували в мережі через пісню на Євробачення-2020. Відео
"Єгипетська сила..." Катю Chilly атакували в мережі через пісню на Євробачення-2020. Відео
"Єгипетська сила..." Катю Chilly атакували в мережі через пісню на Євробачення-2020. Відео
"Єгипетська сила..." Катю Chilly атакували в мережі через пісню на Євробачення-2020. Відео
"Єгипетська сила..." Катю Chilly атакували в мережі через пісню на Євробачення-2020. Відео
"Єгипетська сила..." Катю Chilly атакували в мережі через пісню на Євробачення-2020. Відео
"Єгипетська сила..." Катю Chilly атакували в мережі через пісню на Євробачення-2020. Відео

Раніше OBOZREVATEL опублікував відео перших учасників Євробачення-2020: наразі з учасниками визначилися Австрія, Бельгія, Болгарія, Грузія, Іспанія і Кіпр.

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Автор
Анна Міхно
Тема
Євробачення-2020
Місце
Україна
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Владимировичъ Игорь
Владимировичъ Игорь
Э, народ, отставить критиковать Катючилли. Я наблюдаю за ее удивительным творчеством с девяностых годов и спешу сообщить, что все ее творчество и есть непрерывное вытье, ор и завывание. Без исключений. При этом есть много олухов, которые это считают творчеством. Так что принимайте Катюху такой, как она есть и наслаждайтесь ее воплями, ревом и повизгиваниями. Она - наше достояние...
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