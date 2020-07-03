Єфросиніна взяла під опіку жертву зґвалтування в Кагарлику: вимагає покарати "покидьків"

Українська телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна взяла під опіку жертву зґвалтування поліцейськими в Кагарлику на Київщині,

Єфросиніна зазначила, що особисто буде займатися медичним обстеженням 25-річної Нелі Погребицької. Також ведуча бере під контроль хід розслідування справи. Про це вона відкрито написала на особистій сторінці в Instagram.

Артистка, яка виступає за захист прав жінок, зустрілася з Погребицькою 2 липня. Незважаючи на те, що з моменту скандалу в Кагарлику пройшло півтора місяця (інцидент трапився 24 травня), за словами Єфросиніної постраждалу до цих пір не обстежував лікар-гінеколог – місцеві медики відмовляються бути причетними до справи.

Єфросиніна та Неля Погребицький Instagram Маші Єфросиніної

"Що відчуває жінка, коли її жорстоко ґвалтують протягом семи годин? На це питання може відповісти Неля Погребицька. Двоє поліцейських спробували змусити Нелю підписати якусь вигідну їм заяву (щоб підвищити показники). Вона відмовилася. Спершу її побили, надівши на голову протигаз, потім катували 4 години, прикували наручниками до батареї, а пізніше валтували протягом семи годин як статевим чином, так і різними предметами... Цих двох представників правоохоронних органів зараз тримають в СІЗО, поки ведеться слідство. Нелю досіне оглянув професійний гінеколог (місцеві лікарі не захотіли при її зверненні зв'язуватися з поліцією)", – висловилася Єфросиніна.

Вона розкритикувала попереднього адвоката, який замість того, щоб захищати інтереси постраждалої, "тягав її по ток-шоу".

"Там її називали шл*хою, яка сама спровокувала згвалтування (привіт, наше, с*ка, суспільство, в якому мільйони жінок страждають від насильства, але через такого ставлення до себе соромляться про це заявляти!). Нелею зайнялися приватні адвокати. І мені вдалося з нею зустрітися. Її медобстеженням займуся я!" – поділилася телеведуча.

Також вона додала. що тепер особисто контролюватиме хід розслідування гучної справи і не дозволить "замомовчувати" її і забути. Маша Єфросиніна наголосила, що вимагатиме покарати винних, обізвавши їх "покидьками і тваринами".

Єфросиніна взяла під опіку жертву зґвалтування в Кагарлику: вимагає покарати "покидьків" Instagram Маші Єфросиніної

Єфросиніна взяла під опіку жертву зґвалтування в Кагарлику: вимагає покарати "покидьків" Instagram Маші Єфросиніної

Єфросиніна взяла під опіку жертву зґвалтування в Кагарлику: вимагає покарати "покидьків" Instagram Маші Єфросиніної

Єфросиніна взяла під опіку жертву зґвалтування в Кагарлику: вимагає покарати "покидьків" Instagram Маші Єфросиніної

"Гучні справи мають властивість дуже швидко змінюватися іншими, а особливо, коли мова йде про звірячу поведінку людей в погонах! Я вимагаю покарання цих покидьків! І всім, хто спробує зам'яти цю справу, щоб чергові тварини вийшли безкарними на свободу гвалтувати наших жінок і дочок, заявляю, що буду висвітлювати кожен судовий крок у справі Нелі, щоб вся країна дивилася за діями нашого правосуддя! Обіцяю, я не дам цій історії бути зім'ятою", – емоційно підсумувала Єфросиніна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня в лікарню Кагарлика звернулася жінка 1994 року народження з повідомленням про побиття та згвалтування, до якого були причетні співробітники поліції. Керівництво відділу поліції було відсторонене, а сам відділ розформований.

Державне бюро розслідувань затримало двох правоохоронців. Їм готують повідомлення про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.