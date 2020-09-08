Єфремова засудили до 8 років колонії: де відбуватиме покарання

Михайла Єфремова доставили в СІЗО на карантин. колаж
Російський актор Михайло Єфремов, якого засудили до 8 років колонії загального режиму через ДТП зі смертельними наслідками, доставлений в московське СІЗО-5 "Водник".
Про це повідомив Telegram-канал LifeShot з посиланням на джерела в московському управлінні Федеральної служби виконання покарань. Артист проведе там кілька тижнів на ізоляції.
У СІЗО Єфремов пройде первинний медичний огляд і буде поміщений в камеру карантинного відділення. Після набуття чинності вироку його доставлять до виправної колонії.
Михайла Єфремова повели із залу суду в наручниках. LifeShot (скріншот відео)
За непідтвердженими даними, це може бути чоловіча колонія загального режиму (ВК-6) в місті Коломна, Московська область.
Також відзначимо, Михайло Єфремов через чотири роки може розраховувати на умовно-дострокове звільнення (УДЗ) або пом'якшення виду покарання, пише ТАСС.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов у нетверезому стані став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
На одному із засідань суду Єфремов втратив свідомість, у нього діагностували інсульт.
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