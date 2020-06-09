Єфремова доставили в суд у справі про смертельну ДТП

Російського актора Михайла Єфремова, який став учасником смертельної ДТП, доставили в суд, де йому буде обрано запобіжний захід.
Про це повідомляє Telegram-канал "РИА Новости". За словами інсайдерів, слідство буде просити про домашній арешт артиста (відео дивіться нижче).
Михайло Єфремов
Фото: tvc.ru
Зазначається, що Єфремова звинуватили в ДТП в стані сп'яніння, в якій загинула людина.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Автомобіль під керуванням актора виїхав на зустрічну смугу на Смоленській площі, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, у який врізався Єфремов – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі. Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.
Діти Єфремова відреагували на трагедію. Зокрема, 19-річна дочка Михайла Анна-Марія зазначила, що їй про це повідомили журналісти. Сама вона не планує виправдовувати батька та вкрай розчарована в ньому.
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