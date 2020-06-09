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9 червня • оновлено в 19:54
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Єфремова доставили в суд у справі про смертельну ДТП

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Російського актора Михайла Єфремова, який став учасником смертельної ДТП, доставили в суд, де йому буде обрано запобіжний захід.

Про це повідомляє Telegram-канал "РИА Новости". За словами інсайдерів, слідство буде просити про домашній арешт артиста (відео дивіться нижче).

Михайло Єфремов

Михайло Єфремов

Фото: tvc.ru

Зазначається, що Єфремова звинуватили в ДТП в стані сп'яніння, в якій загинула людина.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Автомобіль під керуванням актора виїхав на зустрічну смугу на Смоленській площі, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.

58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, у який врізався Єфремов – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі. Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.

Діти Єфремова відреагували на трагедію. Зокрема, 19-річна дочка Михайла Анна-Марія зазначила, що їй про це повідомили журналісти. Сама вона не планує виправдовувати батька та вкрай розчарована в ньому.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Михайло Єфремов
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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