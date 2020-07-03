Єфремов відмовився визнавати провину за смертельну ДТП: заява адвоката

Російський актор Михайло Єфремов відмовився визнавати провину в смертельній ДТП, яку скоїв 8 червня в центрі Москви. В результаті аварії загинув 58-річний Сергій Захаров.

Про це, за словами адвоката Ельмана Пашаєва, артист заявив під час чергового допиту правоохоронних органів 3 липня, пише Telegram-канал Mash.

"Сьогодні Єфремов заявив про невинність у вчиненні ДТП. Більш детально нічого пояснювати не буду, це передчасно, тобто цей злочин він не вчиняв", – розповів юрист.

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