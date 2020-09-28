Єфремов особисто оскаржив свій вирок у суді й звинуватив Пашаєва в "тиску"

Російський актор Михайло Єфремов надіслав до суду власну скаргу на вирок у справі про смертельну ДТП.

Одночасно в Пресненський суд Москви надійшло 4 апеляційні скарги. Сам актор також уточнив, що визнає свою провину й розкаюється. Про це пише "РИА Новости" з посиланням на заяву прессекретаря суду Лели Кокаї.

Вона додала, що також до суду надійшла розширена скарга попередніх захисників актора Ельмана Пашаєва і Єлизавети Шаргородської.

Зі свого боку Єфремов у скарзі зазначив, що розкаюється у скоєному й визнає себе винним, а його позиція на суді, коли він заперечував причетність до смертельної аварії, була обумовлена тиском адвоката Пашаєва. Через це він нібито й відмовився від його послуг.

Через кілька тижнів після винесення вироку 8 вересня Пашаєва позбавили статусу адвоката і притягнули до дисциплінарної відповідальності за порушення адвокатської етики, оскільки він використовував кримінальну справу Єфремова для самореклами.

Новим адвокатом Єфремова став Роман Філіппов. Він спеціалізується на цивільному й кримінальному праві.

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