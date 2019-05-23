"Єдине ціле!" Каменських зворушливо зізналася Потапу в своїх почуттях

Українська поп-діва Настя Каменських (NK) прокоментувала ліричне відео "Константа", в якому шоумен Потап (Олексій Потапенко) відкрито зізнався їй у коханні.
Так, на особистій сторінці в Instagram знаменитість подякувала коханому за те, що він підтримував її вибір, що щастя любить тишу.
"Спасибі, що оберігав нас від зайвих очей, слів, постів. Спасибі, що підтримуєш мій вибір, що щастя любить тишу. Спасибі, що ми з тобою оберігаємо наше кохання. Нехай ненадовго, ми змогли залишити потаємні емоції і почуття тільки для нас двох", — написала Каменських.
Настя Каменських і Потап
Фото: instagram.com/kamenskux
Також співачка додала, що її композиція "Обіцяю" і пісня Потапа "Константа" — зливаються в єдине ціле і доповнюють одна одну.
"Вслухайтеся в рядки нового треку Потапа і ви все зрозумієте", — сказала Настя.
Потап і Настя (весілля)
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Крім того, Каменських зазначила, що вони з Потапом вирішили поділитися з шанувальниками частинкою своїх почуттів у найособливіший і найщасливіший для кожної закоханої пари день. Нагадаємо, що в четвер, 23 травня, має відбутися весілля артистів.
"Сьогодні саме той найбільш особливий і найщасливіший день для кожної закоханої пари. Ми раді поділитися з вами своїм щастям і вдячні за те, що ви розділите його з нами", — додала Настя.
Весілля Потапа і Насті
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
У травні 2019 року з'явилася інформація, що артисти готуються до весілля, яке заплановане на 23 травня.
Каменських і Потапа вже почали масово вітати в мережі з майбутнім весіллям.
На церемонії 23 травня буде присутня колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка може стати свідком.
Співачка прокоментувала чутки про весілля, ухильно заявивши, що вона оберігає своє приватне життя, про що неодноразово говорила в багатьох офіційних інтерв'ю.
Менеджмент Каменських зі свого боку запевнив, що артисти зроблять заяву, якщо буде привід, а поки інформація про весілля – просто чутки.
Пізніше Каменських поділилася планами на літо, однак шанувальники були обурені, що вона нічого не сказала про весілля.
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