"Єдине ціле!" Каменських зворушливо зізналася Потапу в своїх почуттях

Українська поп-діва Настя Каменських (NK) прокоментувала ліричне відео "Константа", в якому шоумен Потап (Олексій Потапенко) відкрито зізнався їй у коханні.

Так, на особистій сторінці в Instagram знаменитість подякувала коханому за те, що він підтримував її вибір, що щастя любить тишу.

"Спасибі, що оберігав нас від зайвих очей, слів, постів. Спасибі, що підтримуєш мій вибір, що щастя любить тишу. Спасибі, що ми з тобою оберігаємо наше кохання. Нехай ненадовго, ми змогли залишити потаємні емоції і почуття тільки для нас двох", — написала Каменських.

Настя Каменських і Потап Фото: instagram.com/kamenskux

Також співачка додала, що її композиція "Обіцяю" і пісня Потапа "Константа" — зливаються в єдине ціле і доповнюють одна одну.

"Вслухайтеся в рядки нового треку Потапа і ви все зрозумієте", — сказала Настя.

Потап і Настя (весілля) MOZGI Ent.

Крім того, Каменських зазначила, що вони з Потапом вирішили поділитися з шанувальниками частинкою своїх почуттів у найособливіший і найщасливіший для кожної закоханої пари день. Нагадаємо, що в четвер, 23 травня, має відбутися весілля артистів.

"Сьогодні саме той найбільш особливий і найщасливіший день для кожної закоханої пари. Ми раді поділитися з вами своїм щастям і вдячні за те, що ви розділите його з нами", — додала Настя.

Весілля Потапа і Насті MOZGI Ent.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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